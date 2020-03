dunamitis

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας,Σωτήρης Τσιόδρας, στη σημερινή (19/3)ενημέρωση για τον κορονοϊό είπε ότι ξεκίνησε κλινική δοκιμή στις ΗΠΑ για το εμβόλιο. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Σωτήρης Τσιόδρας, στη σημερινή ενημέρωση του κοινού από τηλεόρασης για τον κορονοϊό έδωσε ένα ευχάριστο νέο.Είπε πως «ξεκίνησε κλινική δοκιμή στις ΗΠΑ για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Τα αποτελέσματά του θα φανούν σε τρεις μήνες, άρα δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι πριν από το καλοκαίρι».Όσον αφορά τα κρούσματα στην Ελλάδα, ανέφερε ότι τα νέα είναι 46 και συνολικά πλέον 464, εκ των οποίων 72 κρούσματα είναι απροσδιόριστης πηγής μετάδοσης.Είπε ακόμη ότι όλοι οι νεκροί ήταν άνδρες και είχαν υποκείμενα νοσήματα. «Θέλω να εκφράσω τα βαθιά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους. Συμπάσχουμε και θρηνούμε μαζί σας», τόνισε.Από τους συνολικά 78 ασθενείς που νοσηλεύονται, οι 16 βρίσκονται διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας.Ωστόσο 19 ασθενείς πήραν εξιτήριο: «Τα σημερινά δεδομένα επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις ότι τουλάχιστον δύο με τρεις χιλιάδες έχουν μολυνθεί από τον ιό», τόνισε ο κ. Τσιόδρας, ο οποίος έκανε για άλλη μία φορά έκκληση στους πολίτες να σεβαστούν και να τηρήσουν τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Είπε χαρακτηριστικά: «Δεν γίνεται τα πλοία μας να έχουν εικόνα Δεκαπενταύγουστου και να είναι γεμάτα. Αυτό υποβαθμίζει την προσπάθειά μας».