Ο αγαπημένος Σπύρος, από το τηλεπαιχνίδι επιβίωσης «Survivor», ή αλλιώς Dr Pips κυκλοφορεί το πρώτο τραγούδι της επικείμενης δισκογραφικής του δουλειάς, σε συνεργασία με τον Βρετανό σεναριογράφο της ταινίας London (με πρωταγωνιστή τον Jason Statham) Paul Davis Miller.



Μαζί δημιούργησαν ένα τραγούδι που θίγει το θέμα της μοναξιάς & της αυτοχειρίας.



Το -διεθνών προδιαγραφών- βίντεο κλιπ φέρει την υπογραφή του Κωνσταντίνου Καρύδα, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει το βίντεο κλιπ της φετινής συμμετοχής μας στη Eurovision, με τη Στεφανία, αλλά & τα βίντεο κλιπ των Ρουβά, Οικονομόπουλου & Μουζουράκη.



Δείτε εδώ το «Top Ten Reasons Not to Blow Your Brains out on a Monday Morning



