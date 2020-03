2020-03-21 14:48:12

Αυτά συμβαίνουν όταν ένας μπαμπάς δίνει μια υπόσχεση στην κόρη του κ κάνει τα αδύνατα δυνατά για να την κρατήσει..



Πήρε σχεδόν 35 χρόνια για να σε δω να χορεύεις, όμως μεσα σε 4.28 λεπτά κατάφερες να Μου χάρισες μια δυνατή ανάμνηση που θα κρατάω για όλη μου τη ζωη.



Σε ευχαριστω



