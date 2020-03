Σαν σήμερα πριν ακριβώς 20 χρόνια το ΝΑΤΟ άρχισε τη μεγάλη επίθεση εναντίον της Γιουγκοσλαβίας (μάλλον ότι είχε απομείνει από αυτήν μετά την ανεξαρτητοποίηση της Σλοβενίας,.της Κροατίας, της Βοσνίας και της Βόρειας Μακεδονίας."Το ΝΑΤΟ εξαπολύει βομβαρδισμούς εναντίον της Γιουγκοσλαβίας, επειδή η τελευταία αρνείται να υπογράψει τη συμφωνία για το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου. Οι αεροπορικές επιδρομές θα διαρκέσουν τρεις μήνες, έως ότου οι δυνάμεις της Γιουγκοσλαβίας αποσυρθούν από την περιοχή. Είναι η πρώτη επίθεση στην ιστορία της Συμμαχίας κατά κυρίαρχου κράτους".Και όχι μόνο αυτό. Ήταν η πρώτη αεροπορική επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και σε μία χώρα η οποία βρισκόταν μία ανάσα από τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας.Στους εν λόγω βομβαρδισμούς, οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ, κατά κύριο λόγο Αμερικανικές, χρησιμοποίησαν βόμβες τελευταίας -για την εποχή-τεχνολογίας απεμπλουτισμένου ουρανίου χτυπώντας κατά κύριο λόγο υποδομές στρατηγικής σημασίας του γιουγκοσλαβικού κράτους.Το χτύπημα, που πραγματοποιήθηκε στο προτελευταίο έτος της προεδρικής θητείας του Μπιλ Κλίντον στην προεδρεία των ΗΠΑ, προκάλεσε πολύ μεγάλη λαϊκή αντίδραση στην Ελλάδα πουεκφράστηκε κυρίως με συγκεντρώσεις και συναυλίες υπέρ του γιουγκοσλαβικού λαού. Η ποδοσφαιρική ομάδα της ΑΕΚ μάλιστα, σε μία παράτολμη κίνηση, έδωσε το παρόν στο Βελιγράδι εν μέσω των βομβαρδισμών και έδωσε φιλικό παιχνίδι με καθαρά αντιπολεμικό χαρακτήρα με την Παρτίζαν.Οι βομβιστικές επιθέσεις συνεχίστηκαν μέχρι που επετεύχθη συμφωνία, η οποία οδήγησε στην απόσυρση των γιουγκοσλαβικών ενόπλων δυνάμεων από το Κοσσυφοπέδιο και τη δημιουργία της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK), μιας ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ στο Κόσοβο.Ο φόρος του αίματος για την Γιουγκοσλαβία του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς ήταν βαρύς με 3600 νεκρούς, κυρίως άμαχο πληθυσμό αλλά και στρατιώτες και αστυνομικούς. Η οικονομική καταστροφή του γιουγκοσλαβικού κράτους ανήλθε στο ιλιγγιώδες ποσό των 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων (με τιμές 1999).Πηγή: sansimera.grΔυναμίτης - Ειδήσεις You might also like: