thriskeftika

Η Ευρωπαϊκή Εποπτική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων (EDPS) ζήτησε σήμερα να δημιουργηθεί μία ενιαία ευρωπαϊκή εφαρμογή σε κινητά τηλέφωνα για τον εντοπισμό της διασποράς του κορονοϊού, αντί για το συνονθύλευμα εφαρμογών που σήμερα χρησιμοποιούνται σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, που βάσει της λειτουργίας τους ενδέχεται να παραβιάζουν τα δικαιώματα στην ιδιωτικότητα των πολιτών.Η EDPS τόνισε πως η χρήση προσωρινών μηχανισμών εντοπισμού εκπομπής και τεχνολογίας bluetooth για την παρακολούθηση των επαφών προστατεύουν μεν την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα, αλλά εξέφρασε την ανησυχία της για την ποικιλία των εφαρμογών που δημιουργούνται, τονίζοντας πως μία πανευρωπαϊκή προσέγγιση θα έφερε καλύτερα αποτελέσματα.Αντιμέτωπες με χιλιάδες θανάτους σε όλη την Ευρώπη, οι κυβερνήσεις πολλών κρατών έχουν δημιουργήσει εφαρμογές προκειμένου να εντοπίζονται όσοι έχουν έλθει σ' επαφή με ασθενείς και να επιτηρούν εάν τηρείται η καραντίνα. Τα μέτρα αυτά έχουν προκαλέσει επικρίσεις από προασπιστές των ατομικών δικαιωμάτων και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που φοβούνται πως οι εφαρμογές αυτές θα παραμείνουν σε λειτουργία και μετά την πάροδο της κρίσης.«Δεδομένων των διαφορών, η EDPS καλεί για ένα πανευρωπαϊκό μοντέλο εφαρμογής εντοπισμού κορονοϊού στα κινητά. Ιδανικά θα μπορούσε να γίνει σε συνδυασμό με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ώστε η προστασία των δεδομένων να εξασφαλίζεται εκ των προτέρων σε παγκόσμιο επίπεδο», τόνισε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Βόιτσιεχ Βιεβιορόφσκι, σε ανακοίνωσή του.Οι εφαρμογές κινητού περιλαμβάνουν αυτές της πολωνικής κυβέρνησης Καραντίνα στο Σπίτι, που εστιάζεται σε όσους επιστρέφουν από το εξωτερικό και την εθελούσια εφαρμογή εντοπισμού από κινητό τηλέφωνο της Ιρλανδίας.Αλλά και οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, όπως οι Vodafone, Deutsche Telekom και Orange έχουν ήδη συμφωνήσει να μοιρασθούν τα δεδομένα εντοπισμού των κινητών με την ΕΕ προκειμένου να επιθεωρείται η διαδρομή της μετάδοσης του ιού.'EU Digital Solidarity: a call for a pan-European approach against the pandemic', watch video address by @W_Wiewiorowski https://t.co/idAv6PKoecRead full text of the speech at https://t.co/Bu67cNAhqK #Covid_19— EDPS (@EU_EDPS) April 6, 2020ΑΜΠΕ