Χθεσινό δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport έκανε λόγο πως ο Ολυμπιακός ζητάει 10 εκατ. ευρώ για τον Κώστα Τσιμίκα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο μόνο ως πρωταπριλιάτικο αστείο μπορεί να ακουστεί για τους «ερυθρόλευκους».Ο Ολυμπιακός αξιώνει τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ συν τα μπόνουςπου μπορούν να μπουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.Είναι ξεκάθαρο πως οι Πειραιώτες δεν συζητούν τίποτε λιγότερο από το παραπάνω ποσό. Είναι πολύ πιθανό αν δεν βρουν τα χρήματα αυτά να κρατήσουν τον 24χρονο αριστερό μπακ, καθώς θεωρούν ότι η χρηματιστηριακή του αξία μπορεί να ανέβει κι άλλο.Όλες οι ενδείξεις πάντως, φανερώνουν ότι ο Τσιμίκας θα αποτελέσει το «μήλο της Έριδος» για αρκετές ομάδες. Στην Ιταλία μαζί με την Νάπολι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και η Ίντερ, ενώ και η Σεβίλλη τον παρακολουθεί εδώ και καιρό.Εξάλλου, υπάρχει και η αγγλική αγορά που μπορεί να ανταποκριθεί στο συγκεκριμένο ποσό, με τον Ολυμπιακό να έχει κάνει στο παρελθόν σπουδαίες συμφωνίες, με πρόσφατη αυτή του Ποντένσε στην Γουλβς.Το who is who του ΤσιμίκαΟ Κωνσταντίνος "Κώστας" Τσιμίκας (Θεσσαλονίκη,12 Μαΐου1996) είναι Έλληνας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, που αγωνίζεται ως αριστερός αμυντικός και μέσος στην Εθνική Ελπίδων και Ανδρών, καθώς και στην Σούπερ Λίγκ για τον Ολυμπιακό Πειραιώς.Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε σε τοπικές ομάδες των Σερρών και της Θεσσαλονίκης, έως ότου το 2014, που πήγε στις ακαδημίες του Πανσερραϊκού, όπου κι αγωνίστηκε στη Γ' Εθνική κατηγορία το 2013-14. Κατόπιν, πήγε στις ακαδημίες του Ολυμπιακού Πειραιώς, και αργότερα στην πρώτη ομάδα, όπου αγωνίζεται έως και σήμερα. Για δύο σεζόν είχε δοθεί δανεικός σε Έσμπιεργκ φΜ και Βίλεμ ΙΙ. Στην καριέρα του έχει κατακτήσει 2 Πρωταθλήματα Ελλάδας.Από το 2015, έχει υπάρξει μέλος μικρών τμημάτων της Εθνικής Ελλάδας, αρχής γενομένης με το U19 και αργότερα με το U21. Από τον Οκτώβριο του 2018, αγωνίζεται στην Εθνική Ελλάδας Ανδρών, κάνοντας το ντεμπούτο του σε έναν επίσημο αγώνα κόντρα στην Ουγγαρία.Μετά την επιτυχημένη του χρονιά στην Ολλανδία, ο Τσιμίκας γύρισε στον Ολυμπιακό, υπό τις οδηγίες του Πέδρο Μάρτινς. Στις 9 Αυγούστου του 2018, ο Τσιμίκας, πραγματοποίησε και το ντεμπούτο του στις eυρωπαϊκές διοργανώσεις και στο Europa League, σε έναν αγώνα κόντρα στη Λουκέρνη, με τελικό σκορ 4-0, υπέρ του Ολυμπιακού.