Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού της βόρειας Ελλάδας AtlasTV έδωσε συνέντευξη ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης του Κινήματος Αλλαγής Γιώργος Αρβανιτίδης αναπτύσσοντας τις προτάσεις του #Κινήματος_Αλλαγής τόσο για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης όσο και της οικονομικής που ήδη χτυπάει την πόρτα μας.



Ο κ. Αρβανιτίδης:



Τόνισε την συμβολή του Κινήματος Αλλαγής με τις 7 προτάσεις που έκανε για να στηριχθεί η οικονομία αλλά και υπογράμμισε τις αντοχές του #ΕΣΥ.



Σημείωσε ότι η Ευρώπη μόνο μέσα από ουσιαστική αλληλεγγύη μπορεί να έχει μέλλον.



Παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του για τα ζητήματα που σχετίζονται με τον #κορωνοϊό και αφορούν περιοχές της Β΄Θεσσαλονίκης.



#kinima_allagis #ΜένουμεΣπίτι #Covid19



Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την παρέμβασή του εδώ:



