anatakti

Μια τάση που πολλές γυναίκες θα θυμούνται από τα παλιά, έκανε comeback λόγω κορωνοϊού Αν είσαι κορίτσι των 90s, σίγουρα θα θυμάσαι εκείνες τις συσκευασίες με ψεύτικα νύχια σε ποικίλες αποχρώσεις, τα οποία πρωταγωνιστούσαν στα καταστήματα με προϊόντα ομορφιάςκαι γίνονταν ανάρπαστα σε χρόνο ρεκόρ. Αυτά τα ψεύτικα νύχια, αναβαθμίστηκαν και παρουσιάζονται με την ονομασία “press on nails”. Είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες τάσεις, που αυτή την περίοδο βρίσκεται στο προσκήνιο, λόγω του lockdown που έχει προκαλέσει η πανδημία του νέου κορωνοϊού, μιας και θα “σώσει” πολλές γυναίκες τις ημέρες του Πάσχα.Τα “press on nails”, σε αντίθεση με τα κλασικά ψεύτικα νύχια, είναι χειροποίητα. Εξελίχθηκαν στην καλύτερη ίσως λύση για όλες εκείνες τις γυναίκες που ήθελαν να έχουν περιποιημένα τα άκρα τους, ιδιαίτερα τις γιορτινές αυτές ημέρες, αλλά δεν είναι δυνατό να επισκεφτούν το nail bar. Φανατικές θαυμάστριες των “press on nails” έγιναν πρώτα πρώτα ορισμένες stars, ανάμεσα στις οποίες και η Ariana Grande, η οποία είχε δημοσιεύσει στο story στο λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες από τη συσκευασία των νυχιών αυτών που της έκανε δώρο η προσωπική της nail expert.Τα “press on nails” έχουν πάρει την ονομασία τους από τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται επάνω στην επιφάνεια των φυσικών νυχιών, δηλαδή ασκώντας πίεση. Ωστόσο, όπως συμβαίνει με κάθε beauty θέμα, έχουν και αυτά τα δικά τους μυστικά για το τέλειο αποτέλεσμα.Αν έχεις ήδη αγοράσει μια συσκευασία και έχεις απορίες για το πώς ακριβώς πρέπει να εφαρμόσεις τα νύχια αυτά, ώστε να αποκτήσεις ένα όμορφο μανικιούρ, χωρίς κανείς να καταλάβει ότι πρόκειται για ψεύτικα νύχια, δες το παρακάτω βίντεο και ακολούθησε όλα τα tips.