Με ένταση σημαδεύτηκε η πρώτη Ανάσταση στον



Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας Χίου, όταν πιστή αψήφησε τις απαγορεύσεις εισόδου στους Ιερούς Ναούς και θέλησε να εισέλθει στην Εκκλησία



για να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Παρά τις ευγενικές συστάσεις των Αστυνομικών, η γυναίκα επιχείρησε να περάσει μέσα στον προαύλειο χώρο του Ιερού Ναού με τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. να την ωθούν έξω από αυτόν ενώ χτύπησε με το χέρι τον επικεφαλής Αστυνόμο που βρίσκονταν στο σημείο.



Η γυναίκα ζητούσε επιμόνως από τους Αστυνομικούς να της δείξουν το νόμο περί απαγόρευσης εισόδου στους Ιερούς Ναούς, λέγοντας ότι αν τελικά την προσαγάγουν «θα σας κάνω βούκινο μέσα από τις σελίδες μου στο Facebook».



Τα σκηνικά έντασης προκάλεσαν και την αντίδραση του π. Χριστόφορου Γουρλή που βγαίνοντας έξω από την Εκκλησία κατηγόρησε τους αστυνομικούς για βία λέγοντας «ντροπή» στους Αστυνομικούς



για τα σκηνικά που προκλήθηκαν. Να σημειωθεί ότι εκτός Ναού βρίσκονται και άλλοι πιστοί που σε απόσταση ο ένας από τον άλλον ανέμεναν τον Ιερέα να τους πετάξει τις δάφνες, σεβόμενοι τα περιοριστικά μέτρα.



