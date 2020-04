2020-04-25 20:18:30

ΑΠΛΟΣ ΣΑΝ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΜΑΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΘΕΝ



Μία διαφορετική συναυλία έδωσε το μεσημέρι του Σαββάτου η Άλκηστις Πρωτοψάλτη με σκοπό να ..στείλει το δικό της αισιόδοξο μήνυμα



και να ευχηθεί χρόνια πολλά στον κόσμο. Με σημείο εκκίνησης την Τεχνόπολη στο Γκάζι, η καταξιωμένη ερμηνεύτρια ανέβηκε πάνω σε ένα φορτηγό, έπιασε το μικρόφωνο και πέρασε απ’ όλα τα στενά και γειτονιές της Αθήνας.



