tinanantsou.blogspot.gr

Urok – Το Μάθημα (2014)https://www.youtube.com/watch?v=SCIQvmTMQr0Σενάριο: Kristina Grozeva, Petar Valchanov, Σκηνοθεσία: Kristina Grozeva, Petar Valchanov, Πρωταγωνιστούν: Margita Gosheva, Ivan Barnev, Ivan Savov, Διάρκεια: 111′, Κατηγορία: ΔράμαΥπόθεση: Σε μια μικρή βουλγάρικη πόλη, η καθηγήτρια αγγλικών Nadezhda (Ελπίδα στα βουλγάρικα) αναζητεί επίμονα τον κλέφτη ανάμεσα στους μαθητές της για να του διδάξει ένα μάθημα ηθικής. Παράλληλα όμως αντιμετωπίζει με το σύζυγό της (ή μάλλον εξαιτίας του) σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Οι ατυχίες συσσωρεύονται, η μια κακή επιλογή διαδέχεται την άλλη και η ζωή της Nadezhda οδηγείται σιγά-σιγά στα άκρα. Στο τέλος, η διαχωριστική γραμμή μεταξύ σωστού και λάθους δε θα είναι τόσο ξεκάθαρη.La education prohibida – Η απαγορευμένη εκπαίδευση (2012)https://www.youtube.com/watch?v=BPME2GHBe9sΣενάριο: German Doin, Julieta Canicoba, Veronica Guzzo, Juan Vautista, Σκηνοθεσία: German Doin, Πρωταγωνιστούν: Santiago Magarinos, Amira Adre, Nicolas Valenzula. Διάρκεια: 145΄, Κατηγορία: Ανεξάρτητο ΝτοκιμαντέρΥπόθεση: Η Απαγορευμένη Εκπαίδευση (La Educacion Prohibida) περιγράφει ποικίλες εναλλακτικές πρακτικές εκπαίδευσης και αντισυμβατικά σχολεία στη Λατινική Αμερική και την Ισπανία και περιλαμβάνει εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, όπως η λαϊκή επιμόρφωση, το σύστημα Μοντεσσόρι, η προοδευτική εκπαίδευση, η εκπαίδευση Βάλντορφ, η κατ’ οίκον διδασκαλία. Χωρίζεται σε 10 θεματικά επεισόδια, που το καθένα παρουσιάζει μια διαφορετική πτυχή της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του σχολείου και έξω από αυτό. Τα θέματα περιλαμβάνουν την ιστορία του σχολικού συστήματος, την εξουσία και δύναμη στα σχολεία, την αξιολόγηση και το διαχωρισμό των μαθητών, την κοινωνική λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και το ρόλο των εκπαιδευτικών και των οικογενειών. Η ταινία περιέχει σχεδόν 30 λεπτά κινουμένων σχεδίων και μια φανταστική δραματοποιημένη ιστορία που συνδέει τα επεισόδια.Después de Lucía – Μετά τη Λουκία (2012)https://www.youtube.com/watch?v=D0pveTvIeZwΣενάριο: Michel Franco, Σκηνοθεσία: Michel Franco, Πρωταγωνιστούν: Tessa Ia, Hernán Mendoza, Gonzalo Vega Jr., Διάρκεια: 103′, Κατηγορία: ΔράμαΥπόθεση: Έξι μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του σε τροχαίο, ο Ρομπέρτο και η έφηβη κόρη του, Αλεχάντρα, κάνουν ένα καινούριο ξεκίνημα μετακομίζοντας στην πόλη του Μεξικού. Πατέρας και κόρη προσπαθούν ο καθένας να ξεπεράσει το πένθος του με τον δικό του τρόπο. Όσο ο πατέρας παραμένει απρόσιτος, η κόρη αρχίζει να συναναστρέφεται με μια μάλλον επικίνδυνη παρέα στο καινούριο της σχολείο. Η Αλεχάντρα θα γίνει σταδιακά το θύμα μιας ολοένα και πιο απάνθρωπης συμπεριφοράς από τη μεριά των συμμαθητών της, χωρίς να τολμάει να αντιδράσει ή να μοιραστεί κάτι από την προσωπική της κόλαση με τον πατέρα της.Monsieur Lazhar – Ο εξαιρετικός κύριος Λαζάρ (2011)https://www.youtube.com/watch?v=CW4j8yC1MUUΣενάριο: Philippe Falardeau, Evelyne de la Chenelière, Σκηνοθεσία: Philippe Falardeau, Πρωταγωνιστούν: Mohamed Fellag, Sophie Nélisse, Émilien Néron, Διάρκεια: 94′, Κατηγορία: ΔράμαΥπόθεση: Η ιστορία ενός Αλγερινού πρόσφυγα που πιάνει δουλειά ως δάσκαλος σ’ ένα δημοτικό σχολείο, όπου η προκάτοχος της θέσης του αυτοκτόνησε. Αγαπώντας τη δουλειά του, κάνει τα πάντα για να συμπαρασταθεί στους μικρούς μαθητές και να τους στηρίξει μετά το σοκ της απώλειας της δασκάλας τους. Μόνο που κανείς δεν γνωρίζει ότι κι ο ίδιος μπορεί από στιγμή σε στιγμή να απελαθεί.That’s what I am – Αυτός είμαι (2011)https://www.youtube.com/watch?v=k6R9EFc2mvoΣενάριο: Michael Pavone, Σκηνοθεσία: Michael Pavone, Πρωταγωνιστούν: Ed Harris, Chase Ellison, Molly Parker, Διάρκεια: 101′, Κατηγορία: ΔράμαΥπόθεση: Ένας λαμπρός 12χρονος μαθητής, ο Άντυ Νικόλ, όπως τα περισσότερα παιδιά στην ηλικία του, θα κάνει τα πάντα προκειμένου να αποφύγει τους καυγάδες με τους «φασαριόζους» συμμαθητές του. Ο αγαπημένος καθηγητής των παιδιών, ο κος Σάιμον, βάζει τον Άντυ να δουλέψει με το συμμαθητή του, Big, ο οποίος είναι αντικείμενο χλευασμού σε όλο το σχολείο για τα πορτοκαλί μαλλιά του και το κεφάλι του, που είναι μεγαλύτερο από το σώμα του. Ο Άντυ θα μάθει αρκετά από τον καινούργιο φίλο του, ο οποίος δε διστάζει να τα βάλει με τον πιο δυνατό του σχολείου. Μια σειρά από απρόσμενα γεγονότα θα αλλάξουν τη ζωή και των δυο παιδιών αλλά και του δασκάλου τους.Detachment – Μαθήματα Ζωής (2011)https://www.youtube.com/watch?v=Yrtwiby_tT4Σενάριο: Carl Lund, Σκηνοθεσία: Tony Kaye, Πρωταγωνιστούν: Adrien Brody, Christina Hendricks, Marcia Gay Harden, Διάρκεια: 97′, Κατηγορία: ΔράμαΥπόθεση: Ο Χένρι Μπαρθς είναι ένας αναπληρωτής καθηγητής που αποφεύγει συστηματικά οποιαδήποτε συναισθηματική σύνδεση με συναδέλφους και μαθητές. Μια χαμένη ψυχή σε διαρκή πάλη με ένα τραυματικό παρελθόν, ο Μπαρθς θα κληθεί να καλύψει κάποια κενά διδασκαλίας σε μια από τις πιο ζόρικες περιοχές της Νέας Υόρκης. Οι καθηγητές δεν έχουν καμιά όρεξη να ασχοληθούν με το εκπαιδευτικό τους έργο, ενώ οι μαθητές δείχνουν παντελώς αδιάφοροι στη γνώση που τους προσφέρεται. Η διαφορετική στάση του Χένρι απέναντί τους θα αλλάξει την απαθή συμπεριφορά των μαθητών, οι οποίοι θα αρχίσουν σιγά-σιγά να δένονται με τον αναπληρωτή καθηγητή τους. Όταν χτυπά το κουδούνι, όμως, ο Χένρι καλείται να αντιμετωπίσει τα δικά του προβλήματα.The war of the buttons – Ο πόλεμος των κουμπιών (2011)https://www.youtube.com/watch?v=6vq1E_0kW0UΣενάριο: Louis Pergaud, Yann Samuell, Σκηνοθεσία: Yann Samuell, Πρωταγωνιστούν: Eric Elmosnino, Mathilde Seigner, Fred Testot, Διάρκεια: 109΄, Κατηγορία: ΠεριπέτειαΥπόθεση: Σ’ ένα χωριό της Νότιας Γαλλίας, μια ομάδα αγοριών κηρύσσει πόλεμο εναντία στους ορκισμένους εχθρούς της, τα παιδιά του γειτονικού χωριού.Ένας πόλεμος τιμής και πίστης που έχει παραμείνει ζωντανός για πολλές γενιές, όπου ο εξευτελισμός με το ξήλωμα των κουμπιών είναι η πιο τρομακτική ήττα.Τα παιδία δεν παίζει (2010)https://www.youtube.com/watch?v=VAPPg1i1pYsΣκηνοθεσία: Αργύρης Τσεπελίκας, Αγγελή Ανδρικοπούλου, Σενάριο: Mία αληθινή ιστορία που δεν έχει σενάριο…, Πρωταγωνιστούν: Αλεξάνδρα, Χρήστο, Χρύσα, Vlad, Διάρκεια: 80′, Κατηγορία: ΝτοκιμαντέρΥπόθεση: Κάθε μέρα, η Αλεξάνδρα, ο Βλαντ, η Χρύσα και η υπόλοιπη παρέα μαζεύονται μπροστά από το σπίτι του Χρήστου για να παίξουν ποδόσφαιρο μέχρι το βράδυ. Μόλις ξεκινήσουν το παιχνίδι, οι γείτονες αρχίζουν να διαμαρτύρονται, να φωνάζουν και να προσπαθούν να τους σταματήσουν με απειλές ή ακόμα και με τη βία. Η παιδική επιτροπή συνεδριάζει και μέσα από διασκεδαστικές απόψεις, τσακωμούς και αρκετές αμφιβολίες αποφασίζουν να πάνε όλοι μαζί στο Δημαρχείο και να παρουσιάσουν το πρόβλημά τους. Ζητούν να δημιουργηθεί ένας χώρος παιχνιδιού σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο της γειτονιάς. Ο αγώνας είναι σκληρός. Τα παιδιά είναι μαχητικά, όμως η δημοτική αρχή έχει άλλες απόψεις. Θα καταφέρουν τελικά να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους η Αλεξάνδρα, ο Χρήστος, η Χρύσα και ο Βλαντ;Min bedste fjende – My good enemy (2010)https://www.youtube.com/watch?v=r7AtHhX7Q64Σενάριο: Søren Grinderslev Hansen, Thorstein Thomsen, Oliver Ussing, Σκηνοθεσία: Oliver Ussing, Πρωταγωνιστούν: Nikolaj Støvrin Hansen, Rasmus Lind Rubin,Clara Bruun Sandbye, Διάρκεια: 93′, Κατηγορία: ΔράμαΥπόθεση: Η ιστορία εξελίσσεται σε ένα Γυμνάσιο της Δανίας με πρωταγωνιστή τον Alf, ένα ήσυχο παιδί που του αρέσει το μπαλέτο. Λόγω του χαρακτήρα και των ενδιαφερόντων του δέχεται συνεχείς εκφοβιστικές επιθέσεις από μία ομάδα συμμαθητών του που φτάνουν σε ακραίες καταστάσεις. Στην προσπάθειά του να βρει διέξοδο, έρχεται σε επαφή με τον Τοκέ, έναν συμμαθητή του επίσης θύμα εκφοβιστικών επιθέσεων. Μαζί μοιράζονται τους προβληματισμούς τους και καταστρώνουν σχέδια για να πλήξουν τους εκφοβιστές τους. Σταδιακά προσελκύουν κι άλλα παιδιά και μετατρέπονται σε ομάδα με «τελετουργίες» μύησης, κώδικα συμπεριφοράς και εμφάνισης κ.α., ενώ η πορεία αυτή θα τους επιφέρει σημαντικές συναισθηματικές μεταβολές, θα τους οδηγήσει ενώπιον κρίσιμων διλημμάτων και θα τους θέσει τα υπαρξιακά ερωτήματα του ποιοι πραγματικά είναι και τι θέλουν από τη ζωή τους. Μέσα από την αλλαγή αυτή η φιλία τους δοκιμάζεται, ο τρόπος που προσεγγίζουν τα υπόλοιπα παιδιά εκπλήσσει, οι αρχικοί τους στόχοι διαφοροποιούνται.The first grader (2010)https://www.youtube.com/watch?v=I73IY6k9xswΣενάριο: Ann Peacock, Σκηνοθεσία: Justin Chadwick, Πρωταγωνιστούν: Naomie Harris, Oliver Litondo, Tony Kgoroge, Διάρκεια: 103′, Κατηγορία: Δράμα, ΒιογραφίαΥπόθεση: Ένας ηλικιωμένος χωρικός επιμένει να πηγαίνει στο σχολείο για να μάθει να διαβάζει, αποδεικνύοντας ότι ποτέ δεν είναι αργά για να πραγματοποιήσεις το όνειρό σου.Stella – Με λένε Στέλλα (2008)https://www.youtube.com/watch?v=P2uM4W_rtfoΣενάριο: Sylvie Verheyde, Σκηνοθεσία: Sylvie Verheyde, Πρωταγωνιστούν: Léora Barbara, Mélissa Rodriguès, Laëtitia Guerard, Διάρκεια: 103′, Κατηγορία: ΔράμαΥπόθεση: Ένας χρόνος απ’ τη ζωή μιας νεαρής μαθήτριας γυμνασίου στο Παρίσι του 1977. Η εντεκάχρονη Στέλλα ζει σε μια εργατική συνοικία έξω απ’ το Παρίσι. Οι γονείς της έχουν ένα μπαρ και εκείνη πάει σ’ ένα καλό παρισινό σχολείο όπου γνωρίζει την Γκλάντις, κόρη εξόριστων διανοούμενων Εβραίων από την Αργεντινή. Μέσα απ’ τα τραγούδια της εποχής και τα βιβλία που ανακαλύπτει στο σπίτι της φίλης της, η Στέλλα σταδιακά ανακαλύπτει μια άλλη διάσταση ζωής.El sistema – Σώζοντας ζωές – Εξάντας, ντοκιμαντέρ στον κόσμο (2008)https://www.youtube.com/watch?v=Fl3OO79fAgUΣενάριο – Σκηνοθεσία: Maria Stodtmeier, Paul Smaczny, Διάρκεια: 102΄, Κατηγορία: ΝτοκιμαντέρΥπόθεση: Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που καταγράφει το μουσικό – κοινωνικό όραμα του εμπνευσμένου μουσικού José Antonio Abreu, ο οποίος πριν από 35 χρόνια αποφάσισε να αξιοποιήσει τη δύναμη της μουσικής για να καταπολεμήσει τη φτώχεια στην πατρίδα του, τη Βενεζουέλα. Το όραμά του έκανε πράξη δημιουργώντας το Εθνικό Σύστημα Ορχηστρών Νέων της Βενεζουέλας «El Sistema», στους κόλπους του οποίου ενέταξε, όλα αυτά τα χρόνια, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά – θύματα ασθενειών, ναρκωτικών, πορνείας ή ένδειας. Μέσα από πολυάριθμες ορχήστρες και χορωδίες νέων, μουσικά κέντρα και εργαστήρια το πρόγραμμα «El Sistema» κατάφερε να εμπλέξει τα παιδιά του Καράκας και όλης της χώρας με τον κόσμο της μουσικής, προσφέροντάς τους εκφραστικές και δημιουργικές διεξόδους στη ζωή.Die welle – Το κύμα (2008)https://www.youtube.com/watch?v=p-C8ZLd7atkΣενάριο: Ron Jones, Johnny Dawkins, Ron Birnbach, Dennis Gansel, Peter Thorwarth, Σκηνοθεσία: Dennis Gansel, Πρωταγωνιστούν: Jürgen Vogel, Frederick Lau, Max Riemelt, Διάρκεια: 107΄, Κατηγορία: ΚοινωνικήΥπόθεση: Ένας νεαρός καθηγητής όταν συνειδητοποιεί, ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας της Ιστορίας, προκαλούν αφόρητη ανία στους μαθητές του, προτείνει την εφαρμογή ενός ιδιότυπου πειράματος, που προβλέπει συγκρότηση μιας ελίτ με μυστικούς κώδικες, σκληρή πειθαρχία και υψηλούς στόχους. Οι μαθητές θα οδηγήσουν το πείραμα σε απόλυτη επιτυχία και, χωρίς να το καταλάβουν, θα αρχίσουν να υποκύπτουν στη διακριτική γοητεία του φασισμού.Entre les murs – Ανάμεσα στους τοίχους (2008)https://www.youtube.com/watch?v=nMR2Clcwz5cΣενάριο: Laurent Cantet, Robin Campillo, François Bégaudeau, Σκηνοθεσία: Laurent Cantet, Πρωταγωνιστούν: François Bégaudeau, Agame Malembo-Emene,Angélica Sancio, Διάρκεια: 128′, Κατηγορία: ΔράμαΥπόθεση: Ο Φρανσουά και οι καθηγητές συνάδελφοι του, προετοιμάζονται για την καινούργια σχολική χρονιά, στο γυμνάσιο μιας σκληρής, εργατικής συνοικίας. Οπλισμένοι με τις καλύτερες προθέσεις, δεν πτοούνται από τις δύσκολες συνθήκες εργασίας και θα προσπαθήσουν με όλες τους τις δυνάμεις να μεταδώσουν γνώση, στους μαθητές τους. Κουλτούρες και συμπεριφορές έρχονται σε αντιπαράθεση μέσα στη τάξη, σε έναν μικρόκοσμο που αντιπροσωπεύει τη Γαλλία του σήμερα. Οι μαθητές είναι διασκεδαστικοί αλλά και δύστροποι. Αυτό μπορεί να υπονομεύσει τον ενθουσιασμό των χαμηλόμισθων καθηγητών. Ο Φρανσουά επιμένει να διατηρεί στη τάξη μια ατμόσφαιρα σεβασμού και αξιοπρέπειας. Απορρίπτει τη σοβαροφάνεια και τον αυταρχισμό. Είναι σε ακραίο βαθμό ειλικρινής και αυτό είναι πρωτόγνωρο για τους μαθητές. Όμως έρχεται μια στιγμή που οι αρχές που έχει επιβάλει στη τάξη του δοκιμάζονται, όταν ένας μαθητής αμφισβητεί τις μεθόδους του.Summerhill (2008)https://www.youtube.com/watch?v=TxngqMavda0Σενάριο: Alison Hume, Σκηνοθεσία: Jon East, Πρωταγωνιστούν: Olly Alexander, Annette Badland, Holly Bodimeade, Διάρκεια: 120′, Κατηγορία: ΔράμαΥπόθεση: Το Summerhill, που ίδρυσε ο Α.Σ. Νηλ και έχει σήμερα διευθύντρια την κόρη του Ζωή Ρέντχεντ, είναι ένα προοδευτικό σχολείο ηλικίας ενενήντα χρόνων, που διοικείται δημοκρατικά με τους μαθητές του να έχουν ισότιμο λόγο στους κανονισμούς λειτουργίας του. Όμως, ο Οργανισμός Πιστοποίησης Σχολικών Ιδρυμάτων (OFSTED), μέσω των επιθεωρητών του, αποφασίζει να κλείσει το σχολείο καθότι θεωρεί ότι δεν παρέχει επαρκή εκπαίδευση στους μαθητές του. Η υπόθεση οδηγείται στο δικαστήριο, όπου το σχολείο συγκρούεται μετωπικά σε μια μάχη επιβίωσης με την Βρεταννική Κυβέρνηση. Η ταινία είναι του Jon East, βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και έχει βραβευθεί με δύο βραβεία BAFTA.Freedom writers (2007)https://www.youtube.com/watch?v=JhXMJlm852AΣενάριο: Richard Lagravenese, Σκηνοθεσία: Richard Lagravenese, Πρωταγωνιστούν: Hilary Swank, Patrick Dempsey, Scott Glenn, Imelda Staunton, April L. Hernandez, Mario, Kristin Herrera, Jacklyn Ngan, Sergio Montalvo, Jason Finn, Διάρκεια: 123΄, Κατηγορία: ΔράμαΥπόθεση: Σε ένα σχολείο που η ρατσιστική αντιμετώπιση και τα περιστατικά βίας αποτελούν καθημερινότητα, η καθηγήτρια Έριν Γκρούγουελ, έχοντας να αντιμετωπίσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα που αδιαφορεί, θα προσπαθήσει να μετατρέψει το μάθημα της τάξης σε ζήτημα ζωής για τους μαθητές της. Μέσω της επικοινωνίας και της κατανόησης, οι μέχρι τότε «ανεπίδεκτοι μαθήσεως» έφηβοι, θα ανακαλύψουν την αξία της ανοχής και θα προσπαθήσουν να φτιάξουν τις κατεστραμμένες ζωές τους, αλλάζοντας ολοκληρωτικά τον κόσμο τους.Taare Zameen Par – Σαν αστέρια στη γη (2007)https://www.youtube.com/watch?v=tn_2Ie_jtX8Σενάριο: Amole Gupte, Σκηνοθεσία: Aamir Khan, Πρωταγωνιστούν: Darsheel Safary, Aamir Khan, Tanay Chheda, Διάρκεια: 165΄, Κατηγορία: ΔράμαΥπόθεση: Ο Ισαάν, μαθητής οκτώ χρονών, αδυνατεί να συμμετάσχει αποτελεσματικά στη μαθητική ζωή. Δε μπορεί να γράψει σωστά, να συγκεντρωθεί στα μαθήματα, να μάθει. Οι γονείς και οι δάσκαλοί του τον θεωρούν ανόητο και τεμπέλη και τον πιέζουν για να «διορθωθεί», ενώ αυτός, αδυνατώντας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των γύρω του, βρίσκει καταφύγιο στη ζωγραφική. Τα πράγματα χειροτερεύουν όταν οι γονείς του αποφασίζουν να τον στείλουν εσώκλειστο σ’ ένα αυστηρό σχολείο σ’ άλλη πόλη. Τα πράγματα αλλάζουν, όταν ο νέος δάσκαλος των καλλιτεχνικών αντιλαμβάνεται ότι το πρόβλημα δε βρίσκεται στον Ισαάν, αλλά στον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν. Καταλαβαίνει ότι είναι ένα παιδί με ξεχωριστές ικανότητες – ανάγκες. Κεντρίζοντας το ενδιαφέρον του Ισαάν κι εκμεταλλευόμενος την πλούσια φαντασία του, καταφέρνει να τον κάνει να ξαναβρεί τη χαμένη του αυτοπεποίθηση και να ξεχωρίσει ανάμεσα στους συμμαθητές του. Τελικά, καταφέρνει να δείξει στους γονείς και στους συναδέλφους του ότι διδασκαλία πάνω απ’ όλα σημαίνει αγάπη.Le Cahier – Ο Βούδας λιποθύμησε από την ντροπή (2007)https://www.youtube.com/watch?v=S2pQUncRoOQΣενάριο: Hana Makhmalbaf, Σκηνοθεσία: Hana Makhmalbaf, Πρωταγωνιστούν: Nikbakht Noruz, Abdolali Hoseinali, Abbas Alijome, Διάρκεια: 81′, Κατηγορία: ΔράμαΥπόθεση: Το σπίτι της μικρής Μπαχτάι, σε μια πολύπαθη περιοχή του Αφγανιστάν, έχει βομβαρδιστεί, αλλά εκείνη μόλις απέκτησε το πρώτο της τετράδιο και είναι αποφασισμένη να διανύσει μια επικίνδυνη διαδρομή και να πάει σχολείο, παρά τα δόλια σχέδια κάποιων αγοριών που έχουν βαλθεί να την εξοντώσουν. Τα γυρίσματα έγιναν στην πολίχνη Μπαμιάμ από τη Χάνα Μαχμαλμπάφ, μέλος μιας από τις πλέον πολυπλόκαμες κινηματογραφικές οικογένειες εκτός Χόλιγουντ και η ταινία διακρίθηκε στο Βερολίνο και στο Σαν Σεμπαστιάν.Take the lead – Νιώσε τον ρυθμό (2006)https://www.youtube.com/watch?v=-yWRRvTBUz4Σενάριο: Dianne Houston, Σκηνοθεσία: Liz Friedlander, Πρωταγωνιστούν: Antonio Banderas, Rob Brown, Yaya DaCosta, Διάρκεια: 119′, Κατηγορία: Δράμα, ΜουσικήΥπόθεση: Ο Pierre Dulaine (Antonio Banderas) είναι χορευτής και ιδιοκτήτης μιας σχολής χορού πίστας στη Νέα Υόρκη. Όταν τυχαία θα γίνει μάρτυρας ενός περιστατικού βανδαλισμού από κάποιους μαθητές, θ’ αποφασίσει να προσφερθεί σαν εθελοντής δάσκαλος χορού σ’ ένα λύκειο, με σκοπό να βοηθήσει και αυτός με τον τρόπο του. Η δύσπιστη διευθύντρια του σχολείου του αναθέτει μια ομάδα τιμωρημένων μαθητών που είναι υποχρεωμένοι να περνούν κάποιες ώρες επιπλέον στο σχολείο επειδή έχουν παρουσιάσει προβλήματα στη συμπεριφορά τους. Ο Dulaine αντιμετωπίζεται αρχικά με χλευασμό από τους θερμόαιμους μαθητές, οι οποίοι νομίζουν ότι ο χορός πίστας είναι κάτι που δεν τους αφορά. Με αρκετή υπομονή όμως, ο Dulaine θα καταφέρει να τους κινήσει το ενδιαφέρον για το χορό και να τους προετοιμάσει για να πάρουν μέρος σ’ ένα διαγωνισμό.Valo – Βάλο (2005)https://www.youtube.com/watch?v=v114PtmSlsUΣενάριο: Aleksanteri Ahola-Valo, Markku Flink, Kaija Juurikkal, Σκηνοθεσία: Kaija Juurikkala, Πρωταγωνιστούν: Joni Kehusmaa, Vili Jarvinen, Sara-Maria Juntunen, Alina Sakko, Eveliina Uusitalo, Teijo Eloranta,Διάρκεια: 83΄,Κατηγορία: ΚοινωνικήΥπόθεση: Ο Βάλο, ένας ταλαντούχος 9χρονος γιος καπνοδοχοκαθαριστή, φέρνει μέσω των καπνοδόχων την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά που ζούνε σ’ ένα μικρό χωριό. Το όνειρο του είναι να διδάξει και θα θέσει το καλό παράδειγμα για τα παιδιά που θέλουν να μάθουν. Μαζί με τον φίλο του Ville, ένα εγκαταλελειμμένο παιδί, κακοποιημένο από τον αλκοολικό πατέρα του, πρόθυμο για μάθηση, αλλά χωρίς να του έχει δοθεί αυτή η ευκαιρία, αποφασίζουν να αντισταθούν όταν κλείνει το σχολείο τους. Οργανώνει ένα κρυφό σχολείο στην αυλή του και, μάλιστα, ενάντια στις διαταγές του αρχηγού της αστυνομίας που προσπαθεί να ελέγξει τις ζωές των άλλων, χωρίς να ενδιαφέρεται για τις επιθυμίες τους. Μέσα από όλο το χάος της μικρής πόλης, ο Valo βρίσκει την ευτυχία στην διδασκαλία και προσπαθεί να βελτιώσει και τις ζωές των άλλων. Θέλει να τους βοηθήσει να αντιληφθούν πως πάντα υπάρχει ελπίδα για μια καλύτερη ζωή και ειρήνη ανάμεσα στους ανθρώπους της πόλης.Les choristes – Τα παιδιά της χορωδίας (2004)https://www.youtube.com/watch?v=anh7Enari2U&t=29sΣενάριο: Georges Chaperot, René Wheeler, Noël-Noël, Christophe Barratier, Philippe Lopes-Curval, Σκηνοθεσία: Christophe Barratier, Πρωταγωνιστούν: Gerard Jugnot, Francois Berleand, Jean-Baptiste Maunier, Jacques Perrin, Kad Merad, Διάρκεια: 97′, Κατηγορία: ΚοινωνικήΥπόθεση: Βρισκόμαστε πάνω από μισό αιώνα πίσω στο χρόνο, σε ένα γαλλικό αναμορφωτήριο του 1948. Ο πρωταγωνιστής, ένας παιδονόμος, αναλαμβάνει καθήκοντα στο ίδρυμα και έρχεται σε επαφή με τις αναχρονιστικές μεθόδους καταστολής του διευθυντή. Ασημος μουσικός ο ίδιος, επιχειρεί με όπλο την τέχνη του να κερδίσει την πειθαρχία των ανήλικων τροφίμων, αλλά και να αποδείξει στον στενόμυαλο προϊστάμενό του, πως κάτι σπουδαίο μπορεί να προκύψει από εκείνα τα »προβληματικά» παιδιά. Οι επιδόσεις των μαθητών ξεπερνούν κάθε προσδοκία και μία μέρα το μαγικό τραγούδι της χορωδίας πλημμυρίζει κάθε γωνιά του παγωμένου κτιρίου.Τhe Emperor’s club – Η λέσχη των Αυτοκρατόρων (2003)https://www.youtube.com/watch?v=Fic0e8uspLIΣενάριο: Ethan Canin, Neil Tolkin, Σκηνοθεσία: Michael Hoffman, Πρωταγωνιστούν: Kevin Kline, Emile Hirsch, Joel Gretsch, Διάρκεια: 109′, Κατηγορία: ΔράμαΥπόθεση: Ο Γουίλιαμ Χάντερτ είναι ένας αναγνωρισμένος καθηγητής κλασικής φιλολογίας, παθιασμένος να διδάσκει στους μαθητές του το πνεύμα και τις αξίες των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων. Όμως η μέθοδος διδασκαλίας του, αλλά και το σύστημα των αξιών του θα κλονιστούν, όταν έρθει στο κολλέγιο ένας νέος μαθητής, που σταδιακά αρχίζει να αμφισβητεί την ορθότητα των απόψεών του. Η σύγκρουση μεταξύ καθηγητή και μαθητή είναι αναπόφευκτη, αλλά το αποτέλεσμα απροσδόκητο και τέτοιο, που θα σημαδέψει τη ζωή του Γουίλιαμ για πάντα με τρόπο ανεξίτηλο.Mona Lisa smile – Το χαμόγελο της Μόνα Λίζα (2003)https://www.youtube.com/watch?v=Y07Znu8rGP0Σενάριο: Lawrence Konner, Mark Rosenthal, Σκηνοθεσία: Mike Newell, Πρωταγωνιστούν: Julia Roberts, Kirsten Dunst, Julia Stiles, Διάρκεια: 118′, Κατηγορία: ΔράμαΥπόθεση: Το 1953, μια φιλελεύθερη καθηγήτρια προσλαμβάνεται για να διδάξει Ιστορία Τέχνης σ’ ένα ακριβό κολέγιο θηλέων. Σύντομα έρχεται σε σύγκρουση με τις συντηρητικές δομές του κολεγίου, αλλά και με τη νοοτροπία των μαθητριών της, οι οποίες στην πλειονότητά τους έχουν ως μόνη επιθυμία να παντρευτούν, αδιαφορώντας για πανεπιστημιακή ή άλλη καριέρα. Μια θηλυκή εκδοχή του «Κύκλου των χαμένων ποιητών».Panj e asr – Στις πέντε το απόγευμα (2003)https://www.youtube.com/watch?v=16-1OU_AiCQΣενάριο: Mohsen Makhmalbaf, Samira Makhmalbaf, Σκηνοθεσία: Samira Makhmalbaf, Πρωταγωνιστούν: Agheleh Rezaie, Abdolgani Yousefrazi and Razi Mohebi, Διάρκεια: 101΄, Κατηγορία: ΚοινωνικήΥπόθεση: Μετά την πτώση των Tαλιμπάν στο Aφγανιστάν, επετράπη ξανά στα κορίτσια να πάνε σχολείο. Aλλά ο συντηρητικός πατέρας της Nοκρέ επιμένει στην πεποίθησή του ότι τα κορίτσια δεν πρέπει να μορφώνονται. Παρ’ όλα αυτά, επιτρέπει στην κόρη του να πάει στο θρησκευτικό σχολείο όπου διδάσκεται το Kοράνι. Kάθε πρωί, λοιπόν, η Nοκρέ ξεκινάει, προσποιούμενη ότι υπακούει στις επιθυμίες του πατέρα της. Μόλις, όμως, εκείνος την αφήνει στο σχολείο, εκείνη βγάζει τα πασούμια της, φοράει ψηλοτάκουνα παπούτσια και πάει στο κανονικό σχολείο, όπου τα κορίτσια διδάσκονται και τον αυτοσεβασμό μαζί μ’ όλα τ’ άλλα. Σ’ ένα μάθημα πολιτικής επιστήμης η Nοκρέ αρχίζει να εκφράζει το όνειρό της να γίνει πρόεδρος της χώρας της, έχοντας ως πρότυπο την τέως πρόεδρο του Πακιστάν, Mπεναζίρ Mπούτο.La camera de bois – Η ξύλινη κάμερα (2003)https://www.youtube.com/watch?v=DGgxjBrNX2sΣενάριο: Yves Buclet, Peter Speyer, Σκηνοθεσία: Ntshaveni Wa Luruli, Πρωταγωνιστούν: Junior Singo, Dana de Agrella, Innocent Msimango , Διάρκεια: 92΄, Κατηγορία: ΚοινωνικήΥπόθεση: Η φιλική σχέση ενός ταλαντούχου έγχρωμου πιτσιρικά που βρήκε μια κάμερα μετά από ένα έγκλημα και γυρίζει ταινίες και ενός λευκού κοριτσιού με τάσεις αμφισβήτησης του κατεστημένου, με φόντο τα γκέτο των μαύρων στην Νότια Αφρική με την αυξημένη εγκληματικότητα και τα κατάλοιπα του απαρτχάιντ. Το Κέιπ Τάουν μια περιοχή που κατοικείται κυρίως από λευκούς είναι ο τόπος που διαδραματίζεται η ιστορία της ταινίας. Πρόκειται για ρεαλιστικό, αντιρατσιστικό και ανθρώπινο έργο γύρω από παιδιά που βρίσκονται σε αδιέξοδο και αγγίζει τον θεατή.Thirteen – Δεκατριών (2003)https://www.youtube.com/watch?v=dad4-gQfhMsΣενάριο: Catherine Hardwicke Nikki Reed, Σκηνοθεσία: Catherine Hardwicke, Πρωταγωνιστούν: Evan Rachel Wood, Holly Hunter, Nikki Reed, Διάρκεια: 100΄, Κατηγορία: ΚοινωνικήΥπόθεση: Η Tracy είναι ένα «άβγαλτο» δεκατριάχρονο κορίτσι που μπαίνει απροετοίμαστη στον εντελώς διαφορετικό κόσμο του Γυμνασίου. Προσπαθώντας να γίνει αποδεκτή στο νέο περιβάλλον, προσεγγίζει την δημοφιλέστερη μαθήτρια του σχολείου, την Evie. Σιγά σιγά η Tracy μεταμορφώνεται, μπαίνοντας πρακτικά στην εφηβεία και καταλήγοντας εξίσου δημοφιλής με τον «μέντορα» της. Τα αγόρια πλέον την κυνηγούν και εκείνη δείχνει να το απολαμβάνει. Όπως είναι φυσικό αυτή η αλλαγή βάζει σε δεύτερη μοίρα την πρόοδό της ενώ παράλληλα απομακρύνεται από την μητέρα της, με την οποία είχε πολύ στενή σχέση. Η Tracy θα χάσει τον έλεγχο της ζωής της, φτάνοντας στο χείλος της καταστροφής χωρίς να φαίνεται στον ορίζοντα διέξοδος.Etre Et Avoir – Είμαι και έχω (2002)https://www.youtube.com/watch?v=S49qvE86Qs0Σενάριο: Nicolas Philibert, Σκηνοθεσία: Nicolas Philibert, Πρωταγωνιστούν: Lopez, Alize, Jojo, Marie, Jessie, Johann, Lititia, Axel, Laura, Guillaume, Julien, Olivier, Jonathan, Nathalie, Διάρκεια: 100΄, Κατηγορία: ΝτοκιμαντέρΥπόθεση: Η ταινία παρακολουθεί μια μονοτάξια σχολική τάξη, στο Saint-Etienne sur Usson, στην Auvergne. Μετά από πολύμηνη έρευνα, ο σκηνοθέτης γοητεύτηκε τόσο από την προσωπικότητα του δασκάλου (Lopez), στον οποίο διέκρινε, κάτω από μια σχετική αυστηρότητα, μια βαθιά αφοσίωση στους μαθητές του και στο παιδαγωγικό του έργο, όσο και από τα πρόσωπα των παιδιών, που είναι άλλοτε ανήσυχα, άλλοτε σκεφτικά, συχνά αστεία, ή γελαστά, κάποτε σοβαρά ή ακόμα και κλειστά, απροσπέλαστα. Στα 55 του χρόνια, ο Lopez είχε ακόμη ενάμιση χρόνο μπροστά του, πριν από τη σύνταξή του. Αρχικά επιφυλακτικός, αλλά και έκπληκτος από την πρόταση του σκηνοθέτη, ίσως την είδε ως μια ευκαιρία να αποτυπωθεί στο φιλμ και στο χρόνο η εμπειρία μιας ολόκληρης ζωής, προτού να περάσει σε κάτι διαφορετικό.Cidade Deus – Η πόλη του Θεού (2002)https://www.youtube.com/watch?v=dcUOO4ItgmwΣενάριο: Bráulio Mantovani, Σκηνοθεσία: Fernando Meirelles, Kátia Lund, Πρωταγωνιστούν: Matheus Nachtergaele, Alexandre Rodrigues, Leondro Firmino, Phellipe Haagensen, Jonathan Haagensen, Διάρκεια: 130′. Κατηγορία: ΑστυνομικήΥπόθεση: Η «Πόλη του Θεού» είναι ένα συγκρότημα κατοικιών στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, χτισμένο το 1960, το οποίο στη διάρκεια της δεκαετίας του ‘80, έγινε ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη στην πόλη. Η ταινία παρακολουθεί δύο παιδιά που μεγαλώνουν στο σκληρό αυτό περιβάλλον κατά τη διάρκεια αυτής της εικοσαετίας. Βία, ναρκωτικά, μάχες συμμοριών, ένας δύσκολος δρόμος προς την ενηλικίωση. Ο μικρός Φουζέ θα ανακαλύψει σύντομα ότι η θέση του δεν είναι εκεί. Έχοντας το μάτι ενός καλλιτέχνη πολύ γρήγορα θα πιάσει στα χέρια του μια φωτογραφική μηχανή, μέσα από την οποία θα δει τη ζωή αλλιώς, κάνοντας τα πρώτα του βήματα προς τη λύτρωση.Prozac nation – Η γενιά του Προζάκ (2001)https://www.youtube.com/watch?v=0QWM_Kni6l0Σενάριο: Erik Skjoldbjærg, Σκηνοθεσία: Erik Skjoldbjærg, Πρωταγωνιστούν: Christina Ricci, Jessica Lange, Anne Heche, Διάρκεια: 91΄, Κατηγορία: ΔράμαΥπόθεση: Η Κριστίνα Ρίτσι υποδύεται τη Λίζι, μία νέα και ελκυστική φοιτήτρια, στο πρώτο έτος των σπουδών της στο Χάρβαρντ. Μαζί της κουβαλάει μία δύσκολη σχέση με τη χωρισμένη μητέρα της, την επώδυνη απουσία ενός αδύναμου πατέρα και ένα ιστορικό κατάθλιψης και αυτοτραυματισμών. Προσωρινά θα βρει διέξοδο σε όλα όσα την «ανεβάζουν» – τα πάρτι, τα ναρκωτικά, το σεξ και τη μουσική. Στο ταξίδι της αυτό όμως, όσο κι αν προσπαθεί να βρει τον εαυτό της μέσα από τις χημικές ουσίες, θα χαθεί. Μία ψυχίατρος είναι ίσως η μόνη που μπορεί να τη βοηθήσει να συνεχίσει την αναζήτηση της για αγάπη και για την ίδια της την ψυχή.Pay it forward – Χωρίς αντάλλαγμα (2000)https://www.youtube.com/watch?v=qfW0wCV9iFIΣενάριο: Catherine Ryan Hyde, Leslie Dixon, Σκηνοθεσία: Mimi Leder, Πρωταγωνιστούν: Kevin Spacey, Haley Joel Osment, Helen Hunt, Jay Mohr, Διάρκεια: 100΄,Κατηγορία: Δράμα, ΡομαντικήΥπόθεση: Ο καθηγητής Κοινωνικών Επιστημών Γιουτζήν Σιμονέτ θέτει στην νέα του τάξη ένα σοβαρό ερώτημα: «Κοιτάξτε τον κόσμο γύρω σας. Πώς μπορείτε να αλλάξετε ότι δεν σας αρέσει;». Ο 11χρονος μαθητής του Τρέβορ Μακίνεϋ, που ζει μόνος, με τη σκληρά εργαζόμενη μητέρα του, Αρλήν, σε μια φτωχογειτονιά του Λας Βέγκας, παίρνει την εργασία στα σοβαρά… Ο μικρός βρίσκει στο πιο απίθανο μέρος -σε μια γειτονιά αστέγων- μια απλή ιδέα: «Κάνε μια καλή πράξη και αυτή θα γυρίσει κάποτε, σε σένα!», «Δώσε απλόχερα χαρά, χωρίς αντάλλαγμα…», «Έτσι, θα φτιάξεις το κόσμο που ζεις ομορφότερο!». Καθώς το σχέδιό του αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά, οι υπόλοιποι άνθρωποι γύρω του αρχίζουν να νοιώθουν την ευεργετική επίδρασή του, ενώ εκείνος, αλλά και η μητέρα του έρχονται πιο κοντά με τον καθηγητή του.Yi ge dou bu neng shao – Ούτε ένας λιγότερος (1999)https://www.youtube.com/watch?v=h55fQSPA-gA&t=20sΣκηνοθεσία: Zhang Yimou, Σενάριο: Zhang Yimou, Πρωταγωνιστούν: Minzhi Wei, Zhang Yimou, Διάρκεια: 102΄, Κατηγορία: ΚοινωνικήΥπόθεση: Σε ένα απομακρυσμένο χωριό της Κίνας, όπου τα παιδιά αφήνουν το σχολείο για να εργαστούν και να βοηθήσουν τις οικογένειές τους, μία 13χρονη αντικαθιστά για λίγες μέρες το δάσκαλο του νηπιαγωγείου. Όταν ένας μαθητής φεύγει για να βρει δουλειά στην κοντινή μεγαλούπολη, η Γουέι θα κάνει το παν για να τον φέρει πίσω, ακολουθώντας κατά γράμμα την εντολή του δασκάλου: «ούτε ένας λιγότερος στην τάξη».La lengua de las mariposas – Η γλώσσα της πεταλούδας (1999)https://www.youtube.com/watch?v=sHucN3ruP_sΣενάριο: Rafael Azcona, José Luis Cuerda, Manuel Rivas, Σκηνοθεσία: José Luis Cuerda, Πρωταγωνιστούν: Manuel Lozano, Fernando Fernán Gómez, Uxía Blanco, Διάρκεια: 96΄, Κατηγορία: ΔράμαΥπόθεση: Η ταινία βασισμένη σε τρία διηγήματα (1996) του Μανουέλ Ρίβας διαδραματίζεται στην αρχή του ισπανικού εμφυλίου και αφηγείται την ιστορία του Μόντσο, ενός 8χρονου αγοριού που στα τέλη του ‘36 πηγαίνει στο σχολείο. Εκεί ο φαινομενικά αυστηρός δάσκαλος Don Gregorio, θα αποδειχθεί ένας ευαίσθητος άνθρωπος, πραγματικός καθοδηγητής προς τη γνώση και θα γίνει φίλος του. Σύντομα, όμως, στις 18 Ιουλίου της ίδιας χρονιάς οι αξίες και οι αρχές που ο δάσκαλος πάσχιζε να εμφυσήσει στους μαθητές του θα ανατραπούν από τις πολιτικές εξελίξεις. Η άγνοια, ο φόβος και η θρησκοληψία της τοπικής κοινωνίας, θα αποτελέσουν το χαλί για να περάσει ο στραγγαλισμός κάθε έννοιας ελευθερίας και δημοκρατίας.Το καναρινί ποδήλατο (1999)https://www.youtube.com/watch?v=DTEXVk16HTAΣενάριο: Δημήτρης Σταύρακας, Βασίλης Σπηλιόπουλος, Σταύρος Τσιόλης, Σκηνοθεσία: Δημήτρης Σταύρακας, Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Αλεξανδρής, Γιώργος Χάλαρης, Μάνος Βακούσης, Νίκος Γεωργάκης, Θάνος Γραμμένος, Διάρκεια: 90′, Κατηγορία: ΚοινωνικήΥπόθεση: Ένας νεαρός δάσκαλος διορίζεται σε ένα σχολείο της Αθήνας και εντοπίζει εκεί ένα μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες, τον όποιο όλοι χλευάζουν, και αποφασίζει να τον βοηθήσει όπως μπορεί όταν διαπιστώνει ότι έχει συναρμολογήσει μόνος του ένα καναρινί ποδήλατο από κομμάτια που έχει βρει εδώ κι εκεί.Show me love fucking Amal – Δείξε μου αγάπη (1998)https://www.youtube.com/watch?v=PtpXpFylSn0Σενάριο: Lukas Moodysson, Σκηνοθεσία: Lukas Moodysson, Πρωταγωνιστούν: Alexandra Dahlstrom, Rebecka Liljeberg, Erica Carlson, Διάρκεια: 98′, Κατηγορία: ΔράμαΥπόθεση: Η Elin είναι μια 14χρονη μαθήτρια, κάτοικος του Amal του τίτλου. Όπως ισχυρίζεται, στο Amal δεν συμβαίνει ποτέ τίποτα. Η Agnes απ’ την άλλη, είναι λίγο μεγαλύτερη και έχει τους δικούς της λόγους να μισεί το (Fucking) Amal, αφού πρόσφατα μετακόμισε σε αυτό και δεν έχει φίλους λόγω της φήμης που έχει ως ομοφυλόφιλη. Οι δρόμοι τους θα συναντηθούν όταν σε ένα αποτυχημένο πάρτι που οργανώνουν οι γονείς της Agnes δεν έρχεται κανείς, πλην της Elin και της αδελφής της που σχεδιάζουν να σπάσουν πλάκα πίνοντας κι εξευτελίζοντας την Agnes. Ένα στοίχημα για το κατά πόσο η Elin έχει τα «κότσια» να φιλήσει την ομοφυλόφιλη συμμαθήτριά της, θα αλλάξει τη ζωή και των δυο. Προσοχή Ακατάλληλο για κάτω των 15 ετών.Central station – Κεντρικός σταθμός (1998)https://www.youtube.com/watch?v=0nLJwHxE-pMΣενάριο: Marcos Bernstein, João Emanuel Carneiro, Σκηνοθεσία: Walter Sales, Πρωταγωνιστούν: Fernanda Montenegro, Vinícius de Oliveira, Marília Pêra, Διάρκεια: 113΄, Κατηγορία: ΚοινωνικήΥπόθεση: Ένα συγκινητικό ταξίδι μιας πρώην δασκάλας δημοτικού σχολείου, που γράφει γράμματα για αγράμματους ανθρώπους, και ενός νεαρού αγοριού, του οποίου η μητέρα έχει μόλις πεθάνει, στην αναζήτηση για τον πατέρα που δεν γνώρισε ποτέ.Μια από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Μια πραγματικά μεγάλη ταινία από το παρελθόν (1998). Η δασκάλα ασκεί την εξουσία των γραμμάτων στους αναλφάβητους, μέχρι που ο ατίθασος πιτσιρικάς ανατρέπει τη μίζερη ζωή της. Στη Βραζιλία των φτωχών, η ποίηση της ανθρωπότητας ξανά και ξανά!Rushmore – Ο Αρχάριος (1998)https://www.youtube.com/watch?v=GxCNDpvGyssΣενάριο: Wes Anderson, Owen Wilson, Σκηνοθεσία: Wes Anderson, Πρωταγωνιστούν: Jason Schwartzman, Bill Murray, Olivia Williams, Διάρκεια: 93′, Κατηγορία: ΔράμαΥπόθεση: Ο Μαξ Φίσερ είναι ο χειρότερος μαθητής του σχολείου, αλλά απ`ό,τι φαίνεται έχει πολλά ταλέντα, καθώς καταφέρνει να είναι την ίδια στιγμή: συντάκτης της σχολικής εφημερίδας, πρόεδρος της γαλλικής και γερμανικής λέσχης, της σκακιστικής λέσχης, της λέσχης της αστρονομίας, αρχηγός της ομάδας ξιφασκίας και σκηνοθέτης μιας θεατρικής ομάδας, την οποία έχει δημιουργήσει ο ίδιος. Μέσα σε όλα αυτά, ο Μαξ σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα ενυδρείο για να κατακτήσει τη γυναίκα που αγαπά, έχοντας ως βοηθό τον πλούσιο φίλο του, Χέρμαν Μπλουμ. Τα πράγματα όμως δεν πηγαίνουν όπως τα είχε σχεδιάσει, καθώς ο Χέρμαν φαίνεται να ερωτεύεται κι αυτός την ίδια γυναίκα.Good Will Hunting – Ο ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ (1997)https://www.youtube.com/watch?v=PaZVjZEFkRsΣενάριο: Matt Damon, Ben Affleck, Σκηνοθεσία: Gus Van Sant, Πρωταγωνιστούν: Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck, Stellan Skarsgård, Casey Affleck, Διάρκεια: 126′, Κατηγορία: Δράμα, ΡομαντικήΥπόθεση: Ο Will Hunting είναι ένας νέος, που όπως οι περισσότεροι εξαιρετικά ευφυείς άνθρωποι, αντιμετωπίζει προβλήματα κοινωνικής επανένταξης. Μοιάζει αλλόκοτος, απροσάρμοστος και ανίκανος να συνδεθεί και να ακολουθήσει τους κανόνες της μικρής κοινωνίας στην οποία ανήκει. Μπορεί να είναι ξεχωριστός και το ταλέντο που έχει να την καθιστά μοναδικό και άξιο όμως, ο ίδιος προτιμάει να αναλώνεται σε μια άλλη ζωή, ελεύθερη και με νομοταξικά προβλήματα καθώς, του είναι αδύνατον να θέσει τον εαυτό του σε καλούπια.The lord of the flies – Ο άρχοντας των μυγών (1997)https://www.youtube.com/watch?v=QnCn2VTzY90Σενάριο: Harry Hook, Σκηνοθεσία: Harry Hook, Πρωταγωνιστούν: Balthazar Getty, Chris Furrh, Danuel Pipoly, James Badge Dale, Andrew Taft, Edward Taft, Gary Rule, Terry Wells, Διάρκεια: 90΄, Κατηγορία: Περιπέτεια, Κοινωνική, ΔράμαΥπόθεση: Μια ομάδα νεαρών αγοριών τελειώνοντας το σχολείο, νοικιάζουν ένα αεροπλάνο για να διαφύγουν την επικείμενη επίθεση αερίων που απειλεί το Λονδίνο. Το αεροπλάνο τους όμως παρουσιάζει βλάβη και προσγειώνεται σ’ ένα άγνωστο τροπικό νησί. Μόνοι στο πουθενά αποφασίζουν ότι η επιβίωσή τους εξαρτάται από την άμεση οργάνωσή τους και στην εκλογή αρχηγού. Η έλλειψη όμως της δομημένης κοινωνίας οδηγεί τα παιδιά σε αντιδικίες με αποτέλεσμα να διασπώνται σε δύο ομάδες. Μια ταινία, που παρουσιάζει με γλαφυρότητα τη λεπτή διαχωριστική γραμμή μεταξύ πολιτισμού και αγριότητας Dangerous minds – Ασυμβίβαστη γενιά (1995)https://www.youtube.com/watch?v=gA-5nLQCmW8&t=19sΣενάριο: John N. Smith, Σκηνοθεσία: John N. Smith, Πρωταγωνιστούν: Michelle Pfeiffer, George Dzundza, Courtney B. Vance, Robin Bartlett, Beatrice Winde, Διάρκεια: 99΄, Κατηγορία: Κοινωνική, ΔράμαΥπόθεση: Μια πρώην αξιωματικός του αμερικανικού ναυτικού, εγκατέλειψε την καριέρα της για να διοριστεί ως καθηγήτρια σε ένα σχολείο, που απαρτίζεται κυρίως από φτωχά παιδιά της ισπανόφωνης κοινότητας της Βόρειας Καλιφόρνιας. Για να προσεγγίσει τους δύσκολους μαθητές της η Louanne θα εγκαταλείψει τους παραδοσιακούς τρόπους εκπαίδευσης. Προσπαθώντας να ξυπνήσει το ενδιαφέρον τους για τη λογοτεχνία, τους ζητάει να αναλύσουν τους στίχους των τραγουδιών του Μπομπ Ντίλαν, ενώ η εμπλοκή της με τους μαθητές της ξεπερνάει τους τοίχους του σχολείου, καθώς διαπιστώνει τα τεράστια προβλήματα που κάποιοι από αυτούς βιώνουν στα σπίτια τους και στους δρόμους της γειτονιάς τους. Φυσικά, οι ανορθόδοξες μέθοδοί της θα τη φέρουν σε σύγκρουση με το σχολικό κατεστημένο, αλλά και με τις οικογένειες των μαθητών της, που αντιμετωπίζουν με δυσπιστία την ανάμειξη μίας λευκής στις υποθέσεις τους.Τα δελφινάκια του Αμβρακικού (1993)https://www.youtube.com/watch?v=ItJSvQ-aSdcΣενάριο: Ντίνος Δημόπουλος, Σκηνοθεσία: Ντίνος Δημόπουλος, Πρωταγωνιστούν: Σταύρος Δογιάκος, Κωνσταντίνα Αλευρά, Σπύρος Πανταζής, Νικήτα Χρόνη, Διάρκεια: 100΄, Κατηγορία: ΚοινωνικήΥπόθεση: Στη δεκαετία του 30, δύο παιδιά που περνούν τις καλοκαιρινές διακοπές τους σε χωριό του Αμβρακικού, συμπαραστέκονται σε ένα φυματικό παιδί, που μένει μόνο του σε μια καλύβα.The jar – Το πιθάρι (1992)https://www.youtube.com/watch?v=AO6c5xh1BA8Σενάριο: Ebrahim Forouzesh, Houshang Moradi Kermani, Σκηνοθεσία: Ebrahim Forouzesh, Πρωταγωνιστούν: Behzad Khodaveisi, Fatemeh Azrah, Abbas Khavaninzadeh, Διάρκεια: 86΄, Κατηγορία: ΔράμαΥπόθεση: Ένα μονοθέσιο δημοτικό σχολείο στη μέση μιας ερήμου. Ο χρόνος και ο τόπος απροσδιόριστοι. Καμιά τριανταριά κι ένας ρηξικέλευθος νεαρός δάσκαλος που δίνει τον υπέρ πάντων αγώνα για να αντιμετωπίσει την αμάθεια, τη δεισιδαιμονία και τη μικρότητα της κοινωνίας του μικρού χωριού. Ενός χωριού με σπίτια χτισμένα με λάσπη και χωμένα βαθιά στη γη για λίγη δροσιά. Ο κλασικός μαυροπίνακας, η κιμωλία και τα θρανία των παιδιών στο εσωτερικό του σχολείου. Κι έξω σε μια γωνιά, κάτω από ένα συφοριασμένο δέντρο, που απορείς πώς φύτρωσε εκεί, ένα πιθάρι γεμάτο νερό, από το οποίο πίνουν οι μικροί μαθητές στα διαλείμματα. Το νερό το κουβαλούν οι ίδιοι με κουβάδες από πολύ μακριά. Και το πιθάρι κάποια στιγμή σπάει.Ο Ψύλλος (1990)https://www.youtube.com/watch?v=mw0TYUL28YIΣενάριο: Δημήτρης Σπύρου, Σκηνοθεσία: Δημήτρης Σπύρου, Πρωταγωνιστούν: Δήμητρα Χατούπη, Νίκος Κολοβός, Παντελής Τριβιζάς, Αμαλία Γκίζα, Δημήτρης Σπύρου, Κωστούλα Τσέλου, Διάρκεια: 97΄, Κατηγορία: ΚοινωνικήΥπόθεση: Ένας δωδεκάχρονος μαθητής που ζει σε κάποιο ορεινό χωριό της Ολυμπίας συντάσσει και διανέμει μια χειρόγραφη εφημερίδα με τίτλο «Ο Ψύλλος». Η τακτική ταχυδρόμηση της εφημερίδας του σε διάφορα μέρη και τα γράμματα που λαμβάνει ως απάντηση, είναι ο μόνος τρόπος να ταξιδεύει, να ξεφεύγει νοερά από τα στενά όρια του χωριού. Για τους γονείς του, ανθρώπους του μεροκάματου, είναι μια ασχολία χωρίς πρακτικό αντίκρισμα, ενώ για τους συγχωριανούς του, μια γραφικότητα προς χλευασμό. Μέχρι που καταφθάνει από την Αθήνα μια δημοσιογράφος, για να πάρει συνέντευξη από το νεαρό «εκδότη». Το απροσδόκητο ενδιαφέρον της πρωτεύουσας θα μεταστρέψει την πεποίθηση όλων για την αξία της φυλλάδας, όμως ο μαθητής θα παραμείνει πιστός στους στόχους και τις επιθυμίες του.Dead poets society – Ο κύκλος των χαμένων ποιητών (1989)https://www.youtube.com/watch?v=wrBk780aOisΣενάριο: Tom Schulman, Σκηνοθεσία: Peter Weir, Πρωταγωνιστούν: Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke, Josh Charles, Gale Hansen, Dylan Kussman, Allelon Ruggiero, Steven Meeks, James Waterston, Norman Llovd, Kurtwood Smith, Διάρκεια: 128΄, Κατηγορία: ΔράμαΥπόθεση: Όταν ο χαρισματικός καθηγητής Αγγλικής Φιλολογίας John Keating (Robin Williams) διορίζεται σε μια αυστηρά παραδοσιακή Ακαδημία αρρένων, αναστατώνει τη διοίκηση και τους μαθητές με τις νεωτερίστικες μεθόδους διδασκαλίας του, ανατρέποντας τα έως τότε ισχύοντα δεδομένα. Με τη σοφία και το πνεύμα του, αγγίζειτους μαθητές του, τους ξυπνάει το πάθος για τη ζωή και τη γνώση και τους εμπνέει την ανάγκη να κυνηγάνε και να πραγματοποιούν τα όνειρά τους.Lean on me – Στηρίξου πάνω μου (1989)https://www.youtube.com/watch?v=evA9nkdOhKUΣενάριο: Lawrence Lasker, Walter F. Parkes, Σκηνοθεσ