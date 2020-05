2020-05-09 01:14:17

Ως «το δεύτερο σπίτι μου» αποκάλεσε τον Ολυμπιακό, ο Πέδρο Μαρτίνς, σε βίντεο στο κανάλι των «ερυθρόλευκων» στο YouTube, μετά την επισημοποίηση της διετούς επέκτασης της συνεργασίας.



Ο Πορτογάλος τεχνικός δήλωσε χαρούμενος και υπερήφανος και υποσχέθηκε «μεγάλες κατακτήσεις».



Αναλυτικά, ο Πέδρο Μαρτίνς δήλωσε: «Είμαι πολύ υπερήφανος και πολύ χαρούμενος. Καταρχάς, ευχαριστώ τον πρόεδρο για την εμπιστοσύνη του, που δείχνει πως πιστεύει στη δουλειά μας. Αποτελώ μέρος αυτής της μεγάλης οικογένειας εδώ και πολύ καιρό.



Ήδη νιώθω σαν στο σπίτι μου. Ο Ολυμπιακός για μένα έγινε το δεύτερο σπίτι μου. Γιατί όλοι οι φίλαθλοι μου το επέτρεψαν αυτό.



Σήμερα είμαι πολύ ευτυχισμένος που ανανεώνω με τον Ολυμπιακό και συνεχίζω να δουλεύω σε αυτόν τον μεγάλο σύλλογο για δύο χρόνια ακόμη και περιμένουμε μεγάλες κατακτήσεις σε αυτόν τον μεγάλο σύλλογο», δήλωσε ο Μαρτίνς στο Olympiacos TV.



