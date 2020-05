2020-05-24 09:44:48

Ξεκινώντας από χθες και μέχρι τις 21 Μαΐου, η Ubisoft διαθέτει δωρεάν τα εκπληκτικά εκπαιδευτικά παιχνίδια Discovery Tour: Ancient Greece και Discovery Tour: Ancient Egypt, στα πλαίσια της καμπάνιας της εταιρείας Play Your Part, Play at Home. Με αυτόν τον τρόπο, η Ubisoft ελπίζει να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να μάθουν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επισκεφτείτε το UPlay store και να κατεβάσετε τους τίτλους.



Εάν δεν γνωρίζετε τη σειρά Discovery Tours, πρόκειται για μια νέα προσθήκη στα παιχνίδια Assassin's Creed που επιτρέπουν στον παίκτη να εξερευνήσει τους κόσμους των παιχνιδιών Assassin’s Creed Origins και Odyssey, χωρίς τις μάχες και τις αποστολές. Κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης, όμως, ο παίκτης θα μάθει για τις ιστορικές περιόδους που τα παιχνίδια εξελίσσονται μέσα από την περιήγηση και από εγκυκλοπαιδικές γνώσεις που παρέχονται. Σε ό,τι αφορά στην Αρχαία Ελλάδα (και συγκεκριμένα την Αθήνα), πρόκειται ξεκάθαρα για την πιο ζωντανή, διαδραστική, διδακτική και διασκεδαστική εμπειρία που θα μπορούσε να έχει όποιος θέλει να μελετήσει τον πολιτισμό της συγκεκριμένης περιόδου.



