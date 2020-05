2020-05-25 21:38:59

Τραγική κατάληξη είχε για έναν ηλικιωμένο οδηγό αυτοκινήτου η εκτροπή του οχήματος που οδηγούσε, το οποίο «εισέβαλε» μέσα σε συνεργείο οχημάτων στην οδό Γ. Παπανδρέου, στην Πάτρα.



Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος, ξέφυγε, για άγνωστους ακόμα λόγους, από την πορεία του, με αποτέλεσμα να καταλήξει μέσα στο συνεργείο, το οποίο εκείνη την ώρα ήταν κλειστό.



