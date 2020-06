2020-06-04 21:06:54

Ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να κάνει



ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της..



δικαιώματα, έστειλε μέσω του Star ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος.



Συγκεκριμένα, ο κ. Παναγιωτόπουλος όταν κλήθηκε να σχολιάσει την πρόσφατη δήλωση του συμβούλου του Πρωθυπουργού, Αλέξανδρου Διακόπουλου στo Οpen πως «είμαστε έτοιμοι ακόμη και για στρατιωτική λύση», υποστήριξε: «Ακριβώς! Είπε ότι προετοιμαζόμαστε για όλα τα ενδεχόμενα. Μέσα σε όλα τα ενδεχόμενα συμπεριλαμβάνονται ασφαλώς και η στρατιωτική εμπλοκή».



«Δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί, αλλά θέλουμε να καταστήσουμε σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε απόλυτο βαθμό. Επομένως, ο νοών νοείτω!», είπε ακόμη ο κ. Παναγιωτόπουλος.



Όσο για την αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα, ο κ. Παναγιωτόπουλος επισήμανε: «Ασφαλώς και η συμπεριφορά της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα είναι αρκετά επιθετική. Θεωρώ ότι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσει η Ελλάδα αυτή τη συμπεριφορά, η οποία έχει γενικά μια τάση αυξανόμενης επιθετικότητας, είναι αφενός να εξαντλεί όλα τα διπλωματικά της όπλα και από την άλλη μεριά να μεριμνά για την αύξηση της αποτρεπτικής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων».



Δείτε το βίντεο από το Star:



