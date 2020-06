dunamitis

Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι που γνώριζαν τον αδικοχαμένο 46χρονο αφροαμερικανό Τζορτζ Φλόιντ,του είπαν το «τελευταίο αντίο» σε επιμνημόσυνη τελετή που πραγματοποιήθηκε..το βράδυ της. Τα όσα διαδραματίστηκαν στην τελετήγια τον 46χρονο που βρήκε φρικτό θάνατο κάτω από το γόνατο του αστυνομικού Ντέρεκ Τσόβιν, περιστατικό που πυροδότησε μια σειρά από διαδηλώσεις και βίαιες συγκρούσεις στις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, συγκινούν.Στη διάρκεια της τελετής, τηρήθηκαν 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα σιωπής έπειτα από την παρότρυνση του Αλ Σάρπτον, ακτιβιστή πολιτικών δικαιωμάτων και παρουσιαστή. Αυτή ήταν η χρονική διάρκειαπου ο αστυνομικός είχε το γόνατό του στον λαιμό του Φλόιντ, παρόλο που εκείνος επαναλάμβανε διαρκώς τη φράση «Δεν μπορώ να αναπνεύσω».Ο αδελφός του 46χρονου μίλησε για την παιδική ηλικία των δύο, από την οποία και περιέγραψε διάφορες στιγμές. Τελετή μνήμης θα πραγματοποιηθεί και το ερχόμενο Σάββατο στην Βόρεια Καρολίνα, όπου ζει η αδερφή του Φλόιντ, ενώ τη Δευτέρα 8/6 το Χιούστον θα τιμήσει τη μνήμη του σε μία ειδική εκδήλωση. Η επιμνημόσυνη τελετή πραγματοποιήθηκε στη Μινεάπολη. Την πόλη, όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, αλλά και δολοφονήθηκε στις 25 Μαΐου. Στην τελετή πρωτοστάτησε ο Αιδεσιμότατος Αλ Σάρπτον.Ο βετεράνος ακτιβιστής των Αφροαμερικανών, πολιτικός σχολιαστής του CNN και υπέρμαχος των ανθρώπινων δικαιωμάτων κατήγγειλε τον ρατσισμό και κάλεσε το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης να λογοδοτήσει. «Ο λόγος που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να είμαστε αυτό που θέλαμε να είμαστε και να ονειρευόμαστε είναι επειδή είχατε το γόνατό σας στο λαιμό μας», δήλωσε σχηματικά ο ιδρυτής του Εθνικού Δικτύου Δράσης.Δυναμίτης - Ειδήσεις You might also like: