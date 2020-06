2020-06-05 12:03:25

Τζένιφερ Λόπεζ..



Γιατί είναι συντετριμμένη η Λατίνα σουπερστάρ



Για τη ζωή της στην περίοδο της καραντίνας μίλησε η Τζένιφερ Λόπεζ στο Today Show και αναφέρθηκε στον προγραμματισμένο γάμο της με τον Άλεξ Ροντρίγκεζ που



έπρεπε να αναβληθεί.



"Δεν υπάρχουν σχέδια πλέον, πρέπει να περιμένουμε να δούμε, είναι απογοητευτικό γιατί μετά το SuperBowl και το World of Dance και αφού τελείωσα με τα γυρίσματα, είχα σχέδια να πάρω χρόνο εκτός υποχρεώσεων.



Είχαμε πολλά σχέδια γι` αυτό το καλοκαίρι κι αυτόν τον χρόνο. Αλλά πρέπει να περιμένουμε. Είμαι λίγο συντετριμμένη γιατί είχαμε μεγάλα σχέδια αλλά ο Θεός έχει μεγαλύτερα και πρέπει να περιμένουμε να δούμε, ίσως θα είναι ακόμη καλύτερα και μάλλον θα είναι" δήλωσε η σταρ.



Ο γάμος της όπως είναι γνωστό ήταν προγραμματισμένος για το καλοκαίρι στην Ιταλία, ενώ νωρίτερα μέσα στον Μάιο το E! είχε μεταδώσει πως το ζευγάρι αποφάσισε να ναβάλει τον γάμο του:



"Εδώ και εβδομάδες πάλευαν να αποφασίσουν αλλά αφού δεν υπάρχει επιστροφή στην κανονικότητα στο κοντινό μέλλον,



το ζευγάρι έπρεπε να αναβάλει τον γάμο καθώς αυτό ήταν η πιο ασφαλής και έξυπνη απόφαση. Οι καλεσμένοι τους ενημερώθηκαν ότι ο γάμος δεν θα γίνει στο τέλος καλοκαιριού όπως αναμενόταν".







