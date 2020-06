2020-06-09 16:35:49

«Βόμβα» από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου που μέσα σε έντονα φορτισμένο κλίμα ανακοίνωσε ότι δεν θα ασχολείται πλέον με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ και τόνισε πως η ΚΑΕ είναι προς πώληση έναντι του ποσού των 25 εκατομμυρίων ευρώ!Αναλυτικά όσα ανέφερε για το συγκεκριμένο θέμα ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ:



«Είχα πει ότι την 1η Ιουλίου θα έδινα το μάνατζμεντ σε άνθρωπο εμπιστοσύνης μου. Από αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι προς πώληση για 25 εκατ. ευρώ. Δεν είχαμε μπει ως τώρα σε διαδικασία αποτίμησης αυτού του τεράστιου brand. Δεν θα πάρω τα λόγια μου πίσω.



Μέχρι να βρεθεί αγοραστής, η ΚΑΕ θα πορευτεί από ανθρώπους εμπιστοσύνης, χωρίς καμία παρέμβασή μου και με βάση τα έσοδα που θα έχει. Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι Μάνος Παπαδόπουλος και Τάκης Τριαντόπουλος. Αυτοί θα τρέχον από σήμερα τον Παναθηναϊκό.



Σκοπός μου είναι να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί όσο περισσότερο γίνεται. Αφήνω τον Ερασιτέχνη καθαρό και με όλα τα τμήματα να βγάζουν υγεία. Αφήνω την ΚΑΕ καθαρή και πρωταθλήτρια.



Φεύγω με το κεφάλι ψηλά. Η αγάπη του κόσμου μού δείχνει πως άξιζε τον κόπο. Κοιτώντας πίσω θεωρώ πως έβαλα κι εγώ ένα λιθαράκι στην καλύτερη ομάδα που έβγαλε αυτός ο τόπος. Στον Παναθηναϊκό των εκατομμυρίων φιλάθλων και της Θύρας 13. Τον Παναθηναϊκό του τρίπτυχου ομάδα-διοίκηση-κόσμος, που είναι ιδέα, που είναι τρόπος ζωής.



Εμένα ο κύκλος μου στον Παναθηναϊκό έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα».



Δυναμίτης - Ειδήσεις You might also like:

dunamitis

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ