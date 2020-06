2020-06-10 22:21:11

Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας, μετά το σάλπισμα που έδινε το έναυσμα για την έναρξη υποστολής της σημαίας, όταν άρχισε από τα μεγάφωνα να



ακούγεται ο Εθνικός Ύμνος και με τους πολίτες που βρισκόταν στα καφέ της πλατείας να έχουν σηκωθεί όλοι όρθιοι σε στάση προσοχής, είχαμε μια συγκινητική αντίδραση.



Κάποιοι νεαροί, που πιθανόν να είναι στρατιώτες ο οποίοι υπηρετούν την θητεία τους στην περιοχή μας, άρχισαν να ψάλλουν τον Εθνικό μας Ύμνο.



Δυναμίτης - Ειδήσεις You might also like:

dunamitis

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ