2020-06-13 20:40:40

Με τον πιο δραματικό τρόπο έβαλε τέλος στη ζωή του, λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου, ένας 42χρονος πυροσβέστης την ώρα που βρισκόταν .



σε υπηρεσία στην περιοχή του Προφήτη Ηλία στη Λαμία μαζί με έναν συνάδελφο του.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 42χρονος κατέβηκε από το αυτοκίνητο και πήρε το αλυσοπρίονο που είχαν στα εργαλεία τους. Όταν ο συνάδελφός του άκουσε το αλυσοπρίονο να ξεκινά, τον ρώτησε αιφνιδιασμένος τι ήθελε να κάνει.



Η απάντηση ήταν «θα αυτοκτονήσω» και με μια κίνηση το έστρεψε στο λαιμό του βάζοντας τέλος στη ζωή του.



Η οικογένεια της Πυροσβεστικής είναι σοκαρισμένη από το τραγικό γεγονός και κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει τι ώθησε το συνάδελφό τους στο απονενοημένο διάβημα.



Οι δύο άνδρες ήταν μαζί από το πρωί στο περιπολικό και τίποτα δεν προμήνυε την τραγική έκβαση αυτής της υπηρεσίας.



Σοκαρισμένοι και οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο για να παραλάβουν τη σορό του 42χρονου.



Πηγή: lamiareport.gr



Δυναμίτης - Ειδήσεις You might also like:



VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ