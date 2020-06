paraklisi

Κομποσκοίνι θα κρατώ ν'ανεβώ στον ουρανό (I will keep praying rope,to ascend to heaven)με μικρούλες προσευχές που'ναι τόσο δυνατές. (with smallish prayers which are so strong)Όσο πιο πολύ μπορώ να νικάω τον εχθρό. (The more I can to defeat the enemy)Και η πρώτη μου ευχή είναι αυτή που θ'ακουστεί: (And my first prayer is the one that will be heard:) Αγία Τριάς σώσον πάντας ημάς. (Holy Trinity save us all)Όσο πιο πολύ μπορώ να νικάω τον εχθρό. (The more I can to defeat the enemy)Τη δευτέρα μου ευχή θα τη λέω δυνατά: (My second prayer l will tell it loudly:)Κύριε ημών Ιησού Χριστέ σώσον ημάς.(Our Lord Jesus Christ save us)Όσο πιο πολύ μπορώ να νικάω τον εχθρό.(The more I can to defeat the enemy)Τρίτη είναι η ευχή που θα πω στην Παναγιά:(Third is the prayer l will tell to Virgin Mary)Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς (Most Holy Theotokos save us)Όσο πιο πολύ μπορώ να νικάω τον εχθρό.(The more I can to defeat the enemy)Την τετάρτη την ευχή στον Άγιο Πρόδρομο θα πω: (My fourth prayer l will tell to St.Baptist) Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.(Baptism of Christ be ambassador for us)Όσο πιο πολύ μπορώ να νικάω τον εχθρό.(The more I can to defeat the enemy)Πέμπτη θα'ναι η ευχή στους Αγίους που θα πω:(Fifth is the prayer l will tell to the Saints)Άγιοι πάντες του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.(Saints of God be ambassadors for us)Όσο πιο πολύ μπορώ να νικάω τον εχθρό.(The more I can to defeat the enemy)Τελευταία μου ευχή στους αγγέλους θα την πω:(My last prayer l will tell to the angels)Αρχάγγελοι και Άγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. (Archangels and Angels of God be ambassadors for us)Όσο πιο πολύ μπορώ να νικάω τον εχθρό. (The more I can to defeat the enemy)