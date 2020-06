anatakti

Το ηχητικό ντοκουμέντο του 2016 με τον διάλογο του επιχειρηματία με τον τότε υπουργό προκαλεί κλιμακωτές αντιδράσεις - Οι αναφορές του Νίκου Παππά σε «πολλά λεφτά», «την ατζέντα του μαγαζιού», «και τη Μαρέβα» δημιουργούν την εντύπωση παρακρατικών μεθόδων στην άσκηση της εξουσίας από τον ΣΥΡΙΖΑ«Βόμβα» στο πολιτικό σκηνικό βάζει το ηχητικό ντοκουμέντο που κατέθεσε τη Δευτέρα στην Προανακριτική για τη Novartis ο επιχειρηματίας Σάμπυ Μιωνής, με σκοπό να αποδείξει ότι εκβιαζόταν από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλος.Πρόκειται για ηχογράφηση συνομιλίας του, το 2016, με τον Νίκο Παππά, στην οποία ο τότε υπουργός Επικρατείας ακούγεται να λέει ότι ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και η ομάδα του "είχαν τη δική τους ατζέντα" και "έβγαζαν πολλά λεφτά". Η Επιτροπή, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε τη διαβίβαση του ηχητικού υλικού του Σάμπυ Μιωνή στον αρμόδιο εισαγγελέα, μαζί με την κατάθεση που είχε δώσει ο Νίκος Παππάς στην Προανακριτική ως μάρτυρας.Οι συγκλονιστικοί διάλογοι εγείρουν μείζον θεσμικό ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αποκαλύπτουν την τακτική που ακολούθησε για την διακυβέρνηση της χώρας και τις παρακρατικές μεθόδους με τις οποίες επιχείρησε να ελέγξει τους “αρμούς της εξουσίας” ήδη απο τις πρώτες ημέρες που κατέλαβε το Μέγαρο Μαξίμου.Η μαγνητοφωνημένη συνομιλία πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 2016 και εμφανίζει τον Νίκο Παππά, πρώην υπουργό Επικρατείας και δεξί χέρι του τότε πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, να παραδέχεται πως το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε τις παράλληλες δραστηριότητες -outsourcing- του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου -ενδεχομένως και άλλων υπουργών- από τις οποίες “κάποιοι έβγαζαν πολλά λεφτά”. Ομολογεί, δε, πως οι παραθεσμικές business γίνονταν με την ανοχή της τότε ηγεσίας, αρκεί να μην “κάμπτουν την ατζέντα του μαγαζιού μας”.Πιο αναλυτικά, ο κ. Παππάς αναφέρει:«Ξέρω, καταλαβαίνω, οσμίζομαι, μαθαίνω, ότι κάποιοι βγάζουν λεφτά. Λεφτά… Πολλά λεφτά, δεν μιλάμε τώρα για… βγάζουνε λεφτά!… Και αυτό μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το είδαμε. Το “no go” είναι όταν η ατζέντα τους κάμπτει την ατζέντα του μαγαζιού… εκεί δεν είναι… δεν υπάρχει δηλαδή έτερο… μεγάλε, εαν κρίνουμε ότι το μαγαζί το βοηθάς, μπορείς να είσαι εδώ και να κάνεις και το outsourcing το δικό σου ας πούμε. Κατάλαβες; Ναι, αλλά το να έρθεις και να βάλεις στο μαγαζί μας ατζέντα που δεν έχουμε επιλέξει, η οποία μας δημιουργεί και δυσκολίες… ε, όχι ρε! Κάτσε ρε!».Πέραν αυτού, και όπως αναφέρει ο κ. Μιωνής, ο κ. Παππάς τον πίεσε, προκειμένου να μεσολαβήσει στον Σταύρο Παπασταύρου, ώστε ο τελευταίος να ψευδορκήσει κατά της Μαρέβας Γκραμπόφσκι, συζύγου του σημερινού πρωθυπουργού.Ακούστε το απόσπασμα της συνομιλίας Μιωνή και Παππά για Παπαγγελόπουλο:Διαβάστε την απομαγνητοφώνηση του αποσπάσματος της συνομιλίας για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο:Ακούστε το απόσπασμα για Μαρέβα Γκραμπόφσκι:Διαβάστε την απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας για τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι:4+1 ερωτήματαΣε κάθε περίπτωση, από το περιεχόμενο των συγκλονιστικών διαλόγων εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Παππά:- Γιατί το Μέγαρο Μαξίμου ανέχθηκε τις παράλληλες δραστηριότητες -outsourcing- του κ. Παπαγγελόπουλου, από τις οποίες έβγαζε “πολλά λεφτά”; Με ποιο αντάλλαγμα;- Σε ποιους άλλους -πέραν του Δ. Παπαγγελόπουλου- αναφέρεται ο κ. Παππάς, όταν ομολογεί ότι “κάποιοι βγάζουν λεφτά”;- Τι περιελάμβανε η ατζέντα του Μεγάρου Μαξίμου, το οποίο ο κ. Παππάς αποκαλεί ως “μαγαζί μας”;- Τι εννοεί ο κ. Παππάς, όταν αναφέρει ότι η “κόκκινη γραμμή” που έθετε η κυβέρνηση (το “no go” -κάτι σαν no passaran- όπως καταγράφεται στο ηχητικό) στους υπουργούς της ήταν οι “δουλειές” τους να μην συγκρούονται με την “ατζέντα του μαγαζιού μας”; Είχε αναλάβει και το Μέγαρο Μαξίμου outsourcing;Ακούστε ολόκληρο το ηχητικό ντοκουμέντο της συνομιλίας:Οι “καυτοί διάλογοι”Η αποκαλυπτική συνομιλία περιλαμβάνει απόσπασμα, κατά το οποίο ο κ. Παππάς αναφέρει ευθέως ότι ο κ. Παπαγγελόπουλος έχει την δική του ατζέντα υποθέσεων, από τις οποίες βγάζει πολλά λεφτά. Ωστόσο, ο τότε στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα φέρεται να υποστηρίζει ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν έχει πρόβλημα με αντίστοιχες δραστηριότητες μελών της κυβέρνησης, αρκεί να μην έρχονται σε σύγκρουση “με την ατζέντα του μαγαζιού”¨.ΠΑΠΠΑΣ: Απλά μην ανοίγεις τώρα… ο Παπαγγελόπουλος, εντάξει ΜΙΩΝΗΣ: Τι; Πως τον διαβάζεις;ΠΑΠΠΑΣ: Εχει την δική του ατζέντα, και αυτό το σημείο το δικό σου… Μαθαίνω για ποιον είναι… αλλά το σημείο το δικό σου είναι που γίνεται το conflict… Οτι με τη δική του ατζέντα κάμπτει την ατζέντα του μαγαζιού. Εγώ δεν είμαι αφελής. Ξέρω και καταλαβαίνω ότι σε αυτό το επίπεδο της πολιτικής (ακατάληπτο) Καμία αντίρρηση! Ξέρω, καταλαβαίνω, οσμίζομαι, μαθαίνω, ότι κάποιοι βγάζουνε λεφτά. Λεφτά!ΜΙΩΝΗΣ: Βγάζουν λεφτά;ΠΑΠΠΑΣ: Πολλά λεφτά, δεν μιλάμε τώρα για… βγάζουνε λεφτά!ΜΙΩΝΗΣ: Ναι ναι. Το έχω ακούσει και εγώ αυτό!ΠΑΠΠΑΣ: Μπράβο. Και αυτό μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το είδαμε. Το no go είναι όταν η ατζέντα τους κάμπτει την ατζέντα του μαγαζιού. Εκεί δεν είναι… Δεν υπάρχει δηλαδή έτερο… Μεγάλε, εαν κρίνουμε ότι το μαγαζί το βοηθάς, μπορείς να είσαι εδώ και να κάνεις και το outsourcing το δικό σου ας πούμε. Κατάλαβες;ΜΙΩΝΗΣ: Ναι, ναι καταλαβαίνω. Real politic λέγεται αυτό.ΠΑΠΠΑΣ: Ναι, αλλά το να έρθεις και να βάλεις στο μαγαζί μας ατζέντα που δεν έχουμε επιλέξει, η οποία μας δημιουργεί δυσκολίες, ε όχι ρε! Κάτσε ρε!Δείτε όλα τα έγγραφα της απομαγνητοφώνησης της συνομιλίας Μιωνή-Παππά που κατατέθηκαν στην προανακριτική Επιτροπή με ένα κλικ εδώΓια την Μαρέβα ΓκραμπόφσκιΠΑΠΠΑΣ: Δεν μισούμε κανένα. Να βγει να μιλήσει (ο Στ. Παπασταύρου)ΜΙΩΝΗΣ: να βγει να μιλήσει να πει τι ρε συ;ΠΑΠΠΑΣ: έλα ρε μαλ..α. Να βγειΜΙΩΝΗΣ: και τι να πει; Σίγουρα; Ο Σταύρος ξέρει πράγματα που δεν ξέρω εγώ; Ετσί; Για κάτσε δυο λεπτάκια. Αλλά να σου πω εσύ θα έβγαινες να μιλήσεις για τον Αλέξη;Παππάς (μάλλον γνέφει υποδηλώνοντας άρνηση)ΜΙΩΝΗΣ: Ε, πως περιμένεις ο άλλος να βγει… να είμαστε τώρα λογικοί. Δηλαδή θες να σου κάνουν το ίδιο πράγμα εσένα μεθαύριο; Ε, δεν λέει… δεν λέειΠΑΠΠΑΣ: Και τη Μαρέβα. Και τη ΜαρέβαΜΙΩΝΗΣ: Τι;ΠΑΠΠΑΣ: Και τη ΜαρέβαΜΙΩΝΗΣ: και τι θες δηλαδή; Είναι κολλητή του φίλη η Μαρέβα. Οταν πέθανε η γυναίκα του Σταύρου…Το στήσιμο με το FBI προάγγελος για την σκευωρία NovartisΠέραν αυτού, αποκαλυπτικό είναι και το απόσπασμα για τον τρόπο εμπλοκής του FBI στην έρευνα κατά του κ. Μιωνή, καθώς, σύμφωνα με στελέχη της προανακριτικής, αποτελεί προάγγελο για όσα έγιναν στο στήσιμο της σκευωρίας Novartis:ΠΑΠΠΑΣ: (προφανώς διαβάζει μήνυμα στο κινητό): “Μου λείπουν πολλά κομμάτια και με κρατάει ο Μίμης εντελώς απ' έξω. Είχαν έρθει και οι Αμερικάνοι πράκτορες και δεν με άφησαν καν να μπω στο meeting.ΜΙΩΝΗΣ: Αυτό που σου είχα πει, είχαν φέρει τους Αμερικάνους. Φώναξε αυτή τους ΑμερικάνουςΠΑΠΠΑΣ: έρχεται μια μέρα ο Βασιλειάδης και μου λέει “ψάχνει το FBI”, του λέω: Γιωργάκη μήπως φωνάξανε αυτοί το FBI και βγαίνουν και λένε ότι τον Μιωνή τον κυνηγούν οι Αμερικάνοι;”ΜΙΩΝΗΣ: αυτό κάνανε. Φώναξαν το FBI, λέγοντάς τους, ότι για τον Μεταξά που είναι φοροφυγάς και money launderer και τον κυνηγάμε και έχει ένταλμα, έχει δώσει δάνειο γι' αυτά τα κτήρια στη Νεα Υόρκη […]«Πόλεμος» ανακοινώσεων ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑΗ δημοσιοποίηση του ηχητικού πυροδότησε έναν «πόλεμο» ανακοινώσεων μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, με πηγές τους να εξαπολύουν «βέλη» η μία στην άλλη πλευρά.Για «παραδικαστικό» σύστημα που στήθηκε επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει «δουλειές» έκανε λόγο η ΝΔ, με πηγές της να επιτίθενται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με το έγγραφο που παρουσίασαν σχετικά με χρηματισμό του Σταύρου Παπασταύρου, κάνοντας λόγο για «δήθεν» νέο στοιχείο και σημειώνοντας ότι περιλαμβάνεται στη δικογραφία που έχει ήδη αρχειοθετήσει η Ελένη Τουλουπάκη.Ειδικότερα, κύκλοι της Νέας Δημοκρατίας αναφέρουν σχετικά με τις σημερινές εξελίξεις στην Προανακριτική Επιτροπή:«Μετά την σημερινή αποκάλυψη καθίσταται πλέον σαφές με μάρτυρα μάλιστα τον Νίκο Παππά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στήσει ένα παραδικαστικό σύστημα για να κάνει “δουλειές”. Ο κ. Παπαγγελόπουλος έκανε την δική του δουλειά: εξυπηρετούσε το ΣΥΡΙΖΑ και έβγαιναν "πολλά λεφτά" με την πλήρη ανοχή και γνώση του "κεντρικού μαγαζιού", όπως το χαρακτηρίζει ο κ. Παππάς, του ΣΥΡΙΖΑ. Από τις συνομιλίες αποδεικνύεται:Ύπαρξη παραδικαστικού και οικονομικές δοσοληψίες – «Λεφτά, πολλά Λεφτά»Διακίνηση ανοικτών ποινικών δικογραφιών στα υπουργικά γραφείαΧειραγώγηση εισαγγελέων, τους οποίους ο Παπαγγελόπουλος μπορούσε να τους καλεί για εντολές, όποτε ήθελεΠροτροπή του κ. Παππά να «δώσει» ο Σταύρος Παπασταύρου, χωρίς όμως κανένα στοιχείο και με προφανή πολιτική στόχευση, την Κα Μαρέβα Γκραμπόφσκι για να παύσουν να τον κυνηγούν.Ο κ. Παππάς σε σχέση με την κατάθεση του στην επιτροπή της Βουλής ψευδόρκησε. Να θυμίσουμε ότι στις 5.2.2020 ο κ. Παππάς είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν ήξερε τίποτα για «μαγαζί Παπαγγελόπουλου» και δεν είχε μιλήσει ποτέ για την Κα Γκραμπόφσκι».Η απάντηση ήρθε άμεσα, με την άλλη πλευρά να κάνει λόγο για «μεγάλη απόγνωση» του πρωθυπουργού, εξηγώντας «για να δίνει οδηγίες στους επιτελείς της ΝΔ να βγάζουν διαρροές για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα σε σχέση με τις νέες καταγγελίες μίζας 2,6 εκατ. στον κ. Σαμάρα, μέσω του κ. Παπασταύρου».«Και είναι σε απόγνωση όχι μόνο γιατί δεν πολυθέλει να υπερασπιστεί τον κ. Σαμάρα, αλλά γιατί ο κ. Σαμαράς δεν τον αφήνει ούτε ανασχηματισμό στο κυβερνητικό σχήμα να πραγματοποιήσει. Και παράλληλα τον αναγκάζει να υιοθετεί άθλιες παρακρατικές πρακτικές παράνομων καταγραφών και επιχειρήματα τόσο αστεία που ούτε ένα μικρό παιδί δε θα μπορούσαν να πείσουν».Παράλληλα, οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ δίνουν απαντήσεις σε μία σειρά από ερωτήματα, και σε «σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της Προανακριτικής και τους ισχυρισμούς Μυωνή», αναφέρει:«- Αφού αποδείχθηκαν έωλες οι κατηγορίες περί σκευωρίας στην υπόθεση Novartis,- Αφού δε βρέθηκε ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο για να υποστηρίξει κατηγορητήριο για τον κ. Παπαγγελόπουλο,- Αφού αποκαλύφθηκε ότι η βασική μάρτυρας κατηγορίας του κου Παπαγγελόπουλου και πρώην εισαγγελέας διαφθοράς, κα Ράικου, δεν είναι η πιο αξιόπιστος μάρτυρας, δεδομένου ότι ο σύζυγος της φέρεται να έχει ζημιώσει το ελληνικό δημόσιο με 1,7 εκ ευρώ μέσω παράνομων συνταγογραφήσεων σε φαρμακευτικές, μεταξύ των οποίων και της Νοβαρτις,- Αφού τέλος προχθές διαβιβάστηκε στη δικογραφία της Νοβαρτις, κατάθεση μάρτυρα που εμπεριέχει το σχεδιάγραμμα της μίζας, που περιγράφει το περίπλοκο δίκτυο εταιριών και ανθρώπων που ήρθε στο προσκήνιο με την υπόθεση της ΠΑΝΓΑΙΑ, και έχει σε περίοπτη θέση τον κο Σαμάρα στον όποιον φέρεται να καταλήγουν 2,6 εκ ευρώ,Η ΝΔ τελικά αποφάσισε να ρίξει τον αντιπερισπασμό του κ. Μυωνή.Μόνο που είναι άνθρακες ο θησαυρός. Όχι μόνο γιατί είναι παράνομο υλικό αλλά και γιατί είναι εμφανής και τραβηγμένη από τα μαλλιά η προσπάθεια διαστρέβλωσης των διαλόγων, με αποσιωπητικά και δήθεν ακατάληπτες λέξεις σε επίμαχα σημεία, με μόνο στόχο να στηθεί ένα ψεύτικο αφήγημα ή να βγει ένας τίτλος σε ένα δελτίο τύπου της ΝΔ.Κατανοούμε τη δυσκολία στην οποία βρίσκεται ο κος Μητσοτάκης από την ομηρεία Σαμάρα.Κατανοούμε και την απαίτηση του τελευταίου να τον στηρίξει μέχρι τέλους, όπως συνηθίζει να λέει, στις τελευταίες αποκαλύψεις.Η πολιτική ζωή του τόπου όμως δε μπορεί να οδηγείται στο βούρκο των μαφιόζικων ενεργειών. Ούτε στις μεθόδους της κασέτας που χρησιμοποιεί ο υπόκοσμος».Παππάς: «Βίαιη διαστρέβλωση της συνομιλίας»Βίαιη διαστρέβλωση της συνομιλίας του με τον επιχειρηματία Σάμπι Μιωνή και μαφιόζικες μεθόδους κατήγγειλε ο Νίκος Παππάς μετά το σάλο που προκάλεσε η δημοσιοποίηση της συνομιλίας του με τον επιχειρηματία.Με δηλώσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός περνά στην αντεπίθεση, καλώντας τους κ.κ. Σαμαρά και Παπασταύρου να δώσουν απαντήσεις για τα 2,6 εκατ. ευρώ και διαμηνύει ότι η αλήθεια θα λάμψει.Η δήλωση του Νίκου Παππά στις τηλεοπτικές κάμερες:«Να μιλήσουν οι κύριοι Σαμαράς και Παπασταύρου. Σε ποιες τσέπες πήγαν τα 2,6 εκατ. ευρώ»«Την ώρα που αποδεικνύεται ότι:Ο κ. Παπασταύρου, στενός συνεργάτης του κ. Σαμαρά, έλαβε 2,6 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας της ΝΔ.Ο σύζυγος της πρώην εισαγγελέως Διαφοράς, κυρίας Ράικου, ζημίωσε το δημόσιο με 1,7 εκατ. ευρώ μόνο για το έτος 2018.Ο Σάμπυ Μιωνής, με αντάλλαγμα μάλλον τη Λάρκο, παίζει το άθλιο παιχνίδι της ΝΔ και του ίδιου του κ. Σαμαρά.Προσκομίζει την επιλεκτική απομαγνητοφώνηση μιας παράνομης καταγραφής ιδιωτικής μας συνομιλίας, επιχειρώντας τη βίαιη διαστρέβλωση των λεγομένων μου.Με μεθόδους κοπτοραπτικής, δηλαδή με αποσιωπητικά -γιατί άραγε;- στα επίμαχα σημεία και με δήθεν ακατάληπτες λέξεις επίσης στα επίμαχα σημεία, παραποιεί το νόημα του διαλόγου.Οι αναφορές σε «ατζέντα», πληροφορίες για κάποιους που «κάνουν δουλειές», προφανώς και δεν έχουν αφορούν τον κ. Παπαγγελόπουλο. Αφορούν τον κ. Σαμαρά και την παρέα του, τον κ. Μιωνή και τον κ. Παπασταύρου, που με διάφορα κόλπα έβγαζαν λεφτά από τότε.Οι μαφιόζικες μέθοδοι όμως θα αποκαλυφθούν. Και η αλήθεια θα λάμψει.Ήρθε η ώρα, ο κ. Σαμαράς, η προσωποποίηση της πολιτικής δειλίας, να εμφανιστεί στην Επιτροπή εάν στοιχειωδώς έχει τα «κότσια» και μέσω δημόσιου βήματος να εξηγήσει:Τι έγινε με τα 2,6 εκατ. ευρώ.Τι ζητούσε επίμονα από τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, τον οποίο κάλεσε και δέχθηκε στο σπίτι του.Γιατί τρέμει σαν τον ψάρι την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση με τον κ. Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.Γιατί πίεζε τον κ. Φιλιππάκη να μην γράφει για τους Μιωνή και Παπασταύρου και τι εννοούσε λέγοντας ότι «αυτά τα παιδιά έχουν βοηθήσει τη ΝΔ».Γιατί το 2013 μεσολάβησε για να υπάρξει συμβιβασμό μεταξύ Μιωνή και Φιλιππάκη;Αλλά ήρθε η ώρα να μιλήσει και ο κ. Παπασταύρου.Και να μας πει ποιανού χρήματα διαχειρίστηκε και σε ποιες τσέπες κατέληξαν τα 2,6 εκατ. ευρώ.Η ΝΔ, κάθε φορά που πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, καταφεύγει σε μαφιόζικες μεθόδους.Αλλά πρέπει να ξέρουν ότι όταν φωνάζει ο κλέφτης, δεν φοβάται ο νοικοκύρης».Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν η εν λόγω συνάντηση ήταν σε γνώση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Παππάς απάντησε: «Όχι, βέβαια».Επίθεση ΠέτσαΤο ζήτημα σχολίασε ο Στέλιος Πέτσας στο briefing, επιτιθέμενος με δριμύτητα στον Νίκο Παππά και τον ΣΥΡΙΖΑ.Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικό εκπρόσωπος ανέφερε:«Σύμφωνα με ανακοίνωση του επιχειρηματία κ. Σάμπυ Μιωνή, πριν από λίγο, κατέθεσε στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής αντίγραφο συνομιλίας του με τον πρώην Υπουργό Επικρατείας της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κ. Νίκο Παππά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή:1ον. Ο κ. Παππάς φέρεται να παραδέχεται ότι γνώριζε την ύπαρξη παραδικαστικού κυκλώματος με τη συμμετοχή του κ. Παπαγγελόπουλου και επίσης φέρεται να δηλώνει ο κ. Παππάς ότι «κάποιοι βγάζουν λεφτά» και μάλιστα «πολλά λεφτά».2ον. Επιβεβαιώνεται η από 26 Φεβρουαρίου 2020 δήλωση του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Δημήτρη Παπαγγελόπουλου ότι συναντήθηκε το 2016 στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρώην Υπουργό κ. Νίκο Παππά και τον επιχειρηματία κ. Σάμπυ Μιωνή. Σύμφωνα με τη δήλωση αυτή δύο Υπουργοί «συζητούσαν» με επιχειρηματία για... «εκκρεμείς δικαστικές του υποθέσεις». Κορυφαίοι Υπουργοί δηλαδή, συζητούσαν για υποθέσεις που βρίσκονταν ενώπιον της Δικαιοσύνης!3ον. Ο κ. Νίκος Παππάς ζήτησε από τον κ. Μιωνή να προτρέψει τον δικηγόρο κ. Σταύρο Παπασταύρου «να βγει να μιλήσει» εναντίον της κυρίας Μαρέβα Γκραμπόφσκι, σύζυγο του κ. Μητσοτάκη, τότε Aρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και σημερινού Πρωθυπουργού.Ο κ. Πέτσας προσέθεσε ότι:«Αν όσα περιγράφονται σε αυτή την ανακοίνωση και στο σχετικό υλικό που κατέθεσε ο κ. Μιωνής είναι πραγματικά, τότε βρισκόμαστε μπροστά στην αποκάλυψη ενός αδίστακτου παρακράτους. Φαίνεται μάλιστα ότι ο τότε Υπουργός Επικρατείας και στενός συνεργάτης του τότε Πρωθυπουργού κ. Τσίπρα γνώριζε την ύπαρξη του παρακράτους. Πρόκειται για μια πρωτοφανή προσπάθεια παραβίασης της διάκρισης των εξουσιών, το θεμέλιο της Δημοκρατίας μας. Αδιανόητη για την περίοδο της Μεταπολίτευσης».Το σχόλιο του κ. Πέτσα κατέληξε ως εξής:«Κάποιοι δεν ενδιαφέρονταν για να κυβερνήσουν τη χώρα, αλλά για να σπιλώσουν πολιτικούς τους αντιπάλους, να συγκροτήσουν παρακράτος, να γίνουν καθεστώς, να ελέγξουν όλους τους "αρμούς της εξουσίας", όπως θα έλεγε ο κ. Τσίπρας. Και ο κ. Παππάς, πρώην Υπουργός Επικρατείας, φαίνεται τώρα να επιβεβαιώνει την ύπαρξη αυτού του παρακράτους. Και ο κ. Τσίπρας; Πρωθυπουργός ήταν. Γνώριζε για όλα αυτά; Οφείλει να απαντήσει σήμερα».