Η 27χρονη πρώην παίκτρια του My Style Rocks μιλάει για πρώτη και τελευταία φορά, όπως εξήγησε, για εκείνο το «βράδυ έξω από το αυτοκίνητο, σε ένα χωματόδρομο μετά από ένα beach party…» Σε ένα βίντεο 13 λεπτών και 21 δευτερολέπτων, η Ιωάννα Τούνη αποφάσισε να μιλήσει για το πολυσυζητημένο ροζ βίντεο που διέρρευσε πρόσφατα στο Διαδίκτυο με την ίδια να πρωταγωνιστεί.Ξεκίνησε αναφερόμενη στη διαρροή και δημοσίευση φωτογραφιών πριν 3 χρόνια από τη συγκεκριμένη ερωτική της συνεύρεση που είχε γίνει έξω από το αυτοκίνητο του τότε φίλου της μετά από ένα beach party. Στη διάρκεια του βίντεο ανέφερε για πρώτη φορά ότι η πρόσφατη διαρροή στο Διαδίκτυο του επίμαχου ροζ βίντεο ήταν η αφορμή του χωρισμού της από τον πρώην σύντροφό της, Χρήστο Τσεβρεντζή.Κλαίγοντας, χάνοντας την ψυχραιμία της, κάποιες φορές και τον ειρμό της σκέψης της, επέστρεφε στην εξομολόγησή της για να περιγράψει όλες τις αφόρητες συνέπειες της δημοσιότητας, μετά από εκείνο το «βράδυ έξω από το αυτοκίνητο, σε ένα χωματόδρομο μετά από ένα beach party…».«Νομίζω πως το να μιλήσω για αυτό το θέμα ήταν ότι πιο δύσκολο έχω κάνει μέχρι σήμερα. Ήταν κάτι που απέφευγα με κάθε τρόπο -για χρόνια- μέχρι σήμερα… Πλέον το θέμα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και “αναγκάζομαι” να τοποθετηθώ δημόσια, καθώς δεν μπορώ να επιτρέψω στο εξής όλοι να μιλάνε για εμένα και εγώ να σκύβω το κεφάλι. Πριν με κρίνεις προσπάθησε να ακούσεις με την καρδιά σου και να νιώσεις με την ψυχή σου….» έγραψε στο κανάλι της στο Youtube.Καθισμένη στο κρεβάτι του πολυτελούς ξενοδοχείου, στις πρόσφατες διακοπές της στην Κρήτη, ακούγεται να λέει μεταξύ άλλων στο βίντεο:Αυτό το παιδί με το οποίο συνευρίσκομαι στο βίντεο είναι ένα παιδί που γνωρίζω από τα 18 μου, δουλεύαμε μαζί, είχαμε κοινούς φίλους κοινές παρέες.Στα 23 μου, με όλη αυτή την έκθεση που είχε πάρει το My Style Rocks ξαφνικά διέρρευσαν γυμνές μου φωτογραφίες από εκείνο το βράδυ, στις οποίες εγώ κοιμάμαι μετά τη συνουσία στο αυτοκίνητο και προφανώς δεν έχω επίγνωση ότι μπορεί να με φωτογραφίζει κάποιος.Πόσο ξεφτίλα μπορεί να νιώσει κάποιος, να δημοσιεύονται τόσο ιδιωτικές του στιγμές με τέτοιο τρόπο, από έναν άνθρωπο που δεν το περίμενες ποτέ.Με θυμούνται οι συμπαίκτριες μου στο My Style Rocks να πλαντάζω στο κλάμα στα παρασκήνια και έπειτα από πέντε λεπτά να είμαι πολύ εντάξει γιατί είχαμε γύρισμα.Έχουν περάσει 3 χρόνια από τότε και πάνω που νομίζεις ότι το περάσαμε κι αυτό και συνεχίζουμε Είναι πολύ άσχημο που υπάρχει κόσμος που θέλει συνέχεια να σε βλέπει κάτω στο χώμα να σέρνεσαι. Θέλω να πω σε αυτόν τον κόσμο ότι δεν θα το πετύχει ποτέ.Ένα τυχαίο γεγονός δεν μπορεί να καθορίσει ποιος είσαι, τι κάνεις και να αναιρέσει όλα τα υπόλοιπα πράγματα που έχεις δημιουργήσει.Είναι πολύ άδικο ένα κακό να σκοτώνει 1000 καλά.Είχα μια πολύ όμορφη υγιή σχέση και συγκατοικούσα. Το αγόρι μου ήξερε τα πάντα. Το βιντεάκι μου κόστισε μια πολύ όμορφη σχέση.«Σταματήστε να μου χρεώνετε όλα τα ροζ βιντεάκια με ξανθιές κοπέλες που συνουσιάζονται»Προσπαθώ να το εξαφανίσω εδώ και πολλά χρόνια, αλλά έρχεται ξανά και ξανά. Βράδυ σε ένα χωματόδρομο μετά από ένα beah party… Θορυβήθηκα. Σοκαρίστηκα, δεν ήξερα ότι υπήρχε αυτό το υλικό. Είχα πάθει σοκ συνεχώς να τρέχω σε δικηγόρους.Είχα και ένα χωρισμό να διαχειριστώ.Η μαμά μου έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και δεν ήθελα να την επιβαρύνω. Να το διαχειριστώ μόνη μου. Με τους δικούς μου ανθρώπους, τους φίλους μου που μου στάθηκαν πάρα πολύ.Έχει πάρει τόσο μεγάλες διαστάσεις. Έχω κατακριθεί και κανείς δεν προσπαθεί να με προστατέψει από όλο αυτό.Όλοι είναι πρόθυμοι να διασύρουν κάποιον προσπαθώντας να κερδίσουν το ελάχιστο.Έχω λάβει ξεφτιλιστικά μηνύματα. Πόσο έκφυλος μπορεί να είναι κάποιος για να στέλνει κάτι τέτοιο.Το απεύχομαι για όλους να βρεθεί σε αυτή τη θέση.Μιλάμε για ένα βιντεάκι που δεν φαίνεται και τίποτα αξιοσημείωτο.Σταματήστε να μου χρεώνετε όλα τα ροζ βιντεάκια με ξανθιές κοπέλες που συνουσιάζονται. Σταματήστε να μου στέλνετε και να λέτε ‘’Είναι η Τούνη! Είναι η Τούνη!’’.Κορίτσια να προσέχετε ποιους εμπιστεύεστε, με ποιους κοιμάστε και με ποιους πηγαίνετε. Ο κόσμος είναι πραγματικά κακός. Μην εμπιστεύεστε άνθρωπο.Δεν θα ξανασυζητήσω ποτέ για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω.Δεν μου αρέσει να κλαίγομαι ούτε να κερδίσω δημοσιότητα και να αρχίσω να βγαίνω σε εκπομπές για το δράμα που αντιμετωπίζω.Είναι κάτι για το οποίο νιώθω πολύ άσχημα αλλά καλούμαι να το ξεπεράσω και θα το κάνω.Δεν θα κάνω τη χάρη σε κανένα μαλ@@@ που θέλει να μου γαμ@@ την ψυχή και τη ζωή να το καταφέρει.Το καλό είναι ότι είμαι με τις φίλες μου στην Κρήτη, έχω ετοιμάσει πολύ ωραίες διακοπές και σε όλους τους haters ‘’Να πάτε να γαμ@@@!’’.