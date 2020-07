2020-07-13 16:34:03

ΓΝΗΣΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ....ΟΧΙ ΔΗΘΕΝ ΚΑΙ ΦΛΩΡΟΣ...ΣΤΑ Ο.Υ.Κ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ



Δέκα Μαϊου. Ημέρες κορονοϊού και lockdown. Ενας Ελληνας φοιτητής, που σπουδάζει στην Σκωτία, αποφασίζει να επιστρέψει στο σπίτι του (Αθήνα).



Ετσι, πήρε το .μοναδικό "ελεύθερο" μέσο, το ποδηλατο του..



και ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι.



Κάλυψε 3.500 χιλιόμετρα, περίπου 7 βδομάδες!



Σήμερα, μιλάει στην κάμερα της ΕΡΤ:



Δυναμίτης - Ειδήσεις You might also like:

dunamitis

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ