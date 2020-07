2020-07-22 10:23:55

Τρόμος επικράτησε στο Σικάγοόταν επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ εναντίον



παρευρισκόμενων σε κηδεία στην περιοχή Σάουθ Σάιντ, με ..



ορισμένους από τους παριστάμενους να ανταποδίδουν τα πυρά,



γνωστοποίησε η αστυνομία της αμερικανικής μεγαλούπολης, όπου τα βίαια εγκλήματα με τη χρήση πυροβόλων όπλων αποτελούν μάστιγα.



Περίπου 60 κάλυκες ανακτήθηκαν στον τόπο του συμβάντος, στη συνοικία Όμπερν Γκρίσαμ, ενώ ένας ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση, δήλωσε ο Έρικ Κάρτερ, αξιωματικός της αστυνομικής διεύθυνσης της πόλης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.



Δεκατέσσερις τραυματίες εισήχθησαν και νοσηλεύονται σε πέντε νοσοκομεία, πρόσθεσε, τονίζοντας πως δεν έχει ενημερωθεί για την κατάστασή τους.



Το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS2 μετέδωσε ότι η επίθεση διαπράχθηκε κοντά σε γραφείο τελετών.



Το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου στο Σικάγο σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι από σφαίρες, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών. Άλλοι 87 τραυματίστηκαν.



