Ένας ταλαντούχος τραγουδοποιός από την Κατερίνη μας εξέπληξε με το πρόσφατο τραγούδι του γραμμένο για ένα πολυαγαπημένο του ...πρόσωπο. Μάλιστα, το τραγούδι κυκλοφόρησε με ένα εξώφυλλο που μοιάζει με……ακτινογραφία του εσωτερικού κόσμου του δημιουργού του.Ο Γιάννης Παρλαπάνος μας απαντά στο ερώτημα: ποιο είναι το "Κοριτσάκι";Γ.Π.: Το κοριτσάκι μου, το κοριτσάκι μας, είναι η γιαγιά μου. Ένας σπάνιος άνθρωπος που έμαθε σε όλη την οικογένεια μας, τί σημαίνει να αγαπάς, όχι απλά σε στα λόγια αλλά στις πράξεις.Όλο το προηγούμενο δύσκολο διάστημα, πιστεύεις ότι χάσαμε την ανθρωπιά μας;Γ.Π.: Ζήσαμε και ακόμα ζούμε καταστάσεις που δεν είχαμε βιώσει στο παρελθόν. Είναι φυσιολογικό όταν κινούμαστε σε αχαρτογράφητα εδάφη, θετικά και αρνητικά στοιχεία μας να βγουν πιο εύκολα στην επιφάνεια. Κλειστήκαμε όχι απλά στα σπίτια αλλά και στον εαυτό μας. Ζούσαμε όλοι μαζί την ίδια κατάσταση και συγχρόνως ο καθένας μόνος του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.Πόσο λαβωμένος βγήκε ο καλλιτεχνικός κόσμος από την δοκιμασία και την κρίση;Γ.Π.: Ο καλλιτεχνικός κόσμος δεν έχει βγει ακόμα από αυτή την δοκιμασία. Οι προοπτικές εργασίας μοιάζουν μακρινές και οι οικονομικά ασθενέστεροι πνέουν τα λοίσθια. Φοβάμαι πως το σενάριο ότι θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα αναφέρεται σε μια νέα πραγματικότητα όπου οι λέξεις όπως εργασία, έκφραση, ισονομία θα ηχούν φρούδες.Ωστόσο, η μουσική και το τραγούδι δεν μας έλειψε όλον αυτό τον καιρό. Θεωρείς πως ήταν η ανάγκη μας να φανούμε δυνατοί;Γ.Π.: Η μουσική είναι η συντροφιά μας σε όλες τις στιγμές μας. Στη χαρά, στη λύπη, στη διασκέδαση, στην απόγνωση…. Χωρίς να το γνωρίζουμε , μέσα από την μουσική αλλάζουμε. Είναι σαν να δίνουμε χρώμα σ' ένα γκρίζο τοπίο.Πολύ περισσότερο λοιπόν αυτή την περίοδο όπου η μουσική αποτέλεσε πέρα από όλα τα άλλα και ένα διέξοδο, για κάποιους από εμάς το μοναδικό!!!