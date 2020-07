anatakti

Οι ψυλλιασμένοι τουρίστες νόμιζαν ότι πρόκειται για στρατιωτικό ελικόπτερο που για κάποιο λόγο προσέγγισε την παραλία του Πανόρμου, όμως όταν αυτό ακούμπησε στην πλωτή εξέδρα είδαν να βγαίνει από μέσα ο Jakob Mähren.Είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Mähren και ένας εκ των κορυφαίων επιχειρηματιών του Βερολίνου στο τομέα του real estate, μόλις 37χρονών, ιδιοκτήτης του superyacht, «Forever», το οποίο χρησιμοποιεί για τις εξορμήσεις του στη Νότια Γαλλία, στην Ίμπιζα συνδυάζοντας business and pleasure ενώ πρόσφατα εθεάθη στη Σκιάθο, όπου ανέβασε στο Instagram και τη σχετική φωτογραφία, σχολιάζοντας: «I can’t complain about my office today».Πράγματι, ένα πλωτό γραφείο στο υπερπολυτελές σαλόνι του οποίου υποδέχεται στενούς συνεργάτες αλλά και υποψήφιους πελάτες, κυρίως πολυεκατομμυριούχους που ψάχνουν να τοποθετήσουν τα λεφτά τους σε ακίνητα-φιλέτα. Κι ο 37χρονος Mähren που γνωρίζει τους κανόνες της αγοράς αλλά και του lifestyle, είναι αδιαμφισβήτητα ο άνθρωπος τους.Το πόσο καλά ξέρει να πουλάει τον εαυτό του ο Mähren διαπίστωσαν χθες το μεσημέρι οι πελάτες του Principote στη Μύκονο, ένα μαγαζί με πελατολόγιο που θα ζήλευαν οι σημαντικότερες τράπεζες όλου του κόσμου. To Ec350 Airbus κόστους αγοράς περίπου 2 εκατ. ευρώ και ενοικίασης 1.500 ευρώ την ώρα, φάνηκε από ψηλά σα να πρόκειται για στρατιωτικό ελικόπτερο που για κάποιο λόγο ο πιλότος του αποφάσισε να το προσγειώσει με φόντο τις ξαπλώστρες του μπιτς μπαρ, μια ανάσα κυριολεκτικά από την άμμο.Το φαντασμαγορικό σκηνικό άρχισαν να καταγράφουν οι τουρίστες με τις κάμερες των κινητών τους τηλεφώνων, ανεβάζοντας τα σχετικά στιγμιότυπα στο Instagram. Όταν όμως ο έμπειρος πιλότος του ελικοπτέρου προσέγγισε με περίσσια μαεστρία την πλωτή εξέδρα της παραλίας, οι λουόμενοι διαπίστωσαν ότι μέσα σε αυτό δεν επέβαιναν επίλεκτα κομάντο του ελληνικού στρατού αλλά ο δαιμόνιος Γερμανός επιχειρηματίας μαζί με ένα τσούρμο δροσερές υπάρξεις. Μάλιστα την ίδια στιγμή που ο Machren έβγαινε από το ελικόπτερο, άλλα μέλη της παρέας του που βρίσκονταν ήδη στον Πάνορμο, μαζί με άτομα από το προσωπικό του Principote άνοιγαν σαμπάνιες και πανάκριβα κρασιά ώστε να προσδώσουν ακόμα περισσότερη αίγλη στην άφιξη του VIP επισκέπτη.Για την ιστορία το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας του Mähren περιλαμβάνει πλέον περισσότερα από 2.000 ακίνητα σε διάφορες γερμανικές πόλεις, όπως το Βερολίνο, η Δρέσδη, το Έσεν και η Λειψία.