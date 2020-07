2020-07-28 17:12:57

Παραμένει η υποχρέωση χρήσης μάσκας στα μέσα μεταφοράς, σούπερ μάρκετ, κομμωτήρια, εργαζόμενους στην εστίαση, ανακοίνωσε ο



υφυπουργός Πολιτικής ..



Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς - Από αύριο σε ισχύ το μέτρο τόσο για εργαζόμενους όσο και για το κοινό



- Ανησυχία για τα αστικά κέντρα: 145 ενεργά κρούσματα στην Αττική και 66 στη Θεσσαλονίκη - Δείτε αναλυτικά



Ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας εξελίσσεται στο εξής η χρήση μάσκας, καθώς τη γενίκευσή της αποφάσισε η κυβέρνηση, για να αναχαιτίσει την περαιτέρω διασπορά του ιού στην κοινότητα.



Η επέκταση του μέτρου συνοδεύεται στο εξής με την επιβολή προστίμου 150 ευρώ σε περίπτωση παράβασης, δεδομένου ότι εντείνονται στο εξής οι έλεγχοι πανελλαδικά ως προς την τήρηση των νέων μέτρων, αρχής γενομένης από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.



