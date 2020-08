2020-08-05 01:25:49

Ένα ασύλληπτο δράμα επισκίασε τον Λίβανο, μετά τις δύο φονικές εκρήξεις που συγκλόνισαν τη Βηρυτό στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 70 ανθρώπους..



και αφήνοντας πίσω περισσότερους από 3.700 τραυματίες,



σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του υπουργείου Υγείας της χώρας. Στα ύψη βρίσκεται η ανησυχία για αύξηση του αριθμού των θυμάτων καθώς υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια, ενώ συνεχίζεται και τις βραδινές ώρες το τιτάνιο έργο των διασωστών.



Σύμφωνα με δήλωση του πρωθυπουργού του Λιβάνου, εξεράγησαν πάνω από 2.750 τόνοι νιτρικής αμμωνίας, προκαλώντας το χάος που παρακολούθησε μέσω ερασιτεχνικών βίντεο ολόκληρη η υφήλιος στη Βηρυτό.



Το σενάριο της τρομοκρατίας απομακρύνθηκε από το προσκήνιο, καθώς ο υπουργός Εσωτερικών του Λιβάνου ξεκαθάρισε ότι το τραγικό περιστατικό προκλήθηκε από νιτρικό αμμώνιο ενώ υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης του Λιβάνου υπογράμμισε ότι οι ισχυρές εκρήξεις οφείλονται σε εκρηκτικές ύλες που είχαν κατασχεθεί και φυλάσσονταν εδώ και χρόνια σε αποθήκη.



