2020-08-06 12:15:08

Αποσβολωμένη η διεθνής κοινότητα, παρακολούθησε τις εικόνες από τη στιγμή της



δεύτερης και μεγαλύτερης έκρηξης στο λιμάνι



της Βηρυτού, η οποία ..



ισοπέδωσε κάμποσα οικοδομικά τετράγωνα και άφησε άστεγους πάνω 300.000 ανθρώπους τα σπίτια των οποίων ισοπεδώθηκαν.



Η έκρηξη γιγάντιων διαστάσεων θεωρείται ότι είναι η δεύτερη πιο ισχυρή που έχει βιώσει ο πλανήτης μετά τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.



Η διπλή έκρηξη ισοπέδωσε κυριολεκτικά το λιμάνι της πρωτεύουσας του Λιβάνου και κάμποσα οικοδομικά τετράγωνα πέριξ.



Την επόμενη μέρα, η εικόνα της πόλης και του λιμανιού, ήταν μία εικόνα βομβαρδισμού.



Drone κατέγραψε τις επιπτώσεις των δύο μεγάλων εκρήξεων, οι οποίες σάρωσαν κυριολεκτικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πρωτεύουσας του Λιβάνου.



Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το 70% της έκρηξης εκτονώθηκε στην θάλασσα και εάν αυτό δεν είχε συμβεί τίποτα δεν θα είχε μείνει όρθιο στη Βηρυτό.



Δυναμίτης - Ειδήσεις You might also like:

dunamitis

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ