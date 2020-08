2020-08-09 14:42:54

Ερώτηση για τον λόγο που δεν λειτούργησε το 112 στην περίπτωση της φονικής πλημμύρας στην Εύβοια,



δέχτηκε ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος έκανε δηλώσεις έπειτα από τη σύσκεψη που είχε στο δημαρχείο Βασιλικών.



“Αν λειτουργούσε ..



το 112 θα είχαμε εκατόμβη νεκρών” είπε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, σημειώνοντας ότι ορισμένοι από τους πέντε νεκρούς, πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να φύγουν.



“Όταν έχεις ένα φαινόμενο δεν ζητάς καμία εκκένωση. Η οποιαδήποτε εκκένωση μπορεί να σου κοστίσει, να έχεις μεγάλο ανθρώπινο κόστος. Παρακολουθούσαμε από την πρώτη στιγμή, αυτό που έπρεπε να γίνει έγινε.



Είχαμε ετοιμάσει το 112 αν χρειαζόταν,γιατί είχαμε κάποιες κατασκηνώσεις, όμως όλα κύλησαν όπως έπρεπε σε σχέση με αυτό το κομμάτι”, συμπλήρωσε. Καταλήγοντας, ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε πως “αυτοί που κάνουν κριτική



είναι αυτοί που δεν τόλμησαν ποτέ να εφαρμόσουν το 112 μπροστά σε ανθρώπους που έφυγαν από κοντά μας πρέπει να είμαστε πολύ σεμνοί και σοβαροί. Το 112 είναι ένα επιχειρησιακό εργαλείο που έρχεται να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες επιχειρησιακές”.



