Σε περισσότερα από 30 ανέρχονται τα κρούσματα κορονοϊού σε



οίκο ευγηρίας στο Ασβεστοχώρι της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.



Μετά τη διάγνωση των επτά ηλικιωμένων, δύο ανδρών και πέντε γυναικών, ηλικίας από 80 έως 92 ετών, πραγματοποιήθηκαν τεστ τόσο στους διαμένοντες όσο και στο προσωπικό του οίκου ευγηρίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τον ΕΟΔΥ η ιχνηλάτηση των επαφών ακόμα 100 ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή με τους ηλικιωμένους.



Με εντολή του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά, μεταβαίνουν στη Θεσσαλονίκη ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας και εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας, μαζί τον γγ Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου.



Δείτε το βίντεο από την ΕΡΤ:



