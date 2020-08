dunamitis

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτηση για τις συμφωνίες με Ιταλία και Αίγυπτογια την ΑΟΖ, ανακοίνωσε την άμεση κατάθεση νομοσχεδίου, με το οποίο ...η Ελλάδα επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη προς δυσμάς από τα έξι στα 12 ναυτικά μίλια.Μάλιστα, ο πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι η χώρα επιφυλάσσεται να ασκήσει το κυριαρχικό της αυτό δικαίωμα και σε άλλες περιοχές. Εξάλλου, αναφερόμενος στη συμφωνία με την Αίγυπτο, τόνισε ότιεπιβεβαιώνει πως τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, δεδομένο όπως ξεκαθάρισε καίριο και για το Καστελόριζο. Ενώ έστειλε μήνυμα προς Τουρκία και ΕΕ: «Έξι λέξεις αρκούν: Σταματούν οι προκλήσεις, ξεκινούν οι συζητήσεις».Όμως, τι σημαίνει πρακτικά η επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια; Ο Γιάννης Μάζης, καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας - Γεωπολιτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε σε εκπομπή του Mega επί του θέματος.«Η αιγιαλίτιδα ζώνη είναι επέκταση της κυριαρχίας ενός κράτους στη θάλασσα. Η επιφάνεια της θαλάσσης, ο βυθός και η αέρια στήλη αποτελούν το ίδιο πράγμα με το έδαφος της χώρας αυτής», τόνισε, ενώ επισήμανε ότι αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό και όχι μόνο στο Ιόνιο.«Από το 1995 η Τουρκία μας είχε απειλήσει με πόλεμο αν ασκήσουμε το κυριαρχικό μας δικαίωμα», υπενθύμισε ο καθηγητής. Και πρόσθεσε: «Οι Τούρκοι απειλούν και παραβαίνουν. Η απειλή πολέμου ή η άσκηση πολέμου είναι παράνομη με βάση το διεθνές δίκαιο», ενώ αναρωτήθηκε για τη στάση της διαμεσολαβήτριας χώρας, της Γερμανίας.Το ρεπορτάζ του καναλιού αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με φόντο τις φιέστες για την επέτειο της νίκης στο Ματζικέρτ, από όπου εκτόξευσε νέες απειλές. «Θα πάρουμε ότι μας ανήκει. Θα κάνουμε ότι χρειαστεί και θα πληρώσουμε το κόστος», όπως είπε.Το γαϊτανάκι των απειλών είχε πιάσει χτες κατά τη συνάντηση με τον Χάικο Μάας πρώτος ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου. «Αν λέτε θα κάνουμε ασκήσεις θα κάνουμε ότι χρειαστεί», είχε αναφέρει.Από τη μεριά του, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε πως αν δεν εκτονωθεί η κρίση, η άβυσσος είναι κοντά.Δείτε το ρεπορτάζ: