dunamitis

Στην περίπτωση της 24χρονης που βρέθηκε θετική στον κορονοϊό αλλά ταξίδεψε στη Σαντορίνη αναφέρθηκε κατά την τακτική ενημέρωσηο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Όπως επεσήμανε:.."Η περίπτωση της 24χρονης είναι απλά ένα παράδειγμα, έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα.Αυτή είναι η δική μας δουλειά σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μαζί με την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό, με όλους όσοι εμπλέκονται, με το υπουργείο Ανάπτυξης, τη διϋπηρεσιακή ομάδα, αυτήν τη δουλειά κάνουμε κάθε μέρα. Και όταν αναφέρομαι σε ατομική ευθύνη δεν κουνάω το δάχτυλο στον Έλληνα πολίτη,είμαι ευγνώμων σαν άνθρωπος και σαν οικογενειάρχης, σαν ενεργός πολίτης στην προσπάθεια που κάνει ο ελληνικός λαός. Αν στηλιτεύουμε κάτι, είναι κάποιες τέτοιες ανεύθυνες συμπεριφορές. Γιατί υπάρχει συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου,αυτών των ανθρώπων, οικογενειαρχών, που αγωνίζονται κάθε μέρα, υπό δύσκολες συνθήκες να αντεπεξέλθουν, που κάνουν έναν αγώνα, κάνουν μια θυσία, με επιμονή, με υπομονή και υπάρχουν οι "εξυπνάκηδες", οι ελάχιστοι, που αυτό που έκαναν στην πρώτη φάση του "μένουμε σπίτι" το κάνουν και τώρα στη δεύτερη φάση του "μένουμε ασφαλείς".Και είναι πολύ συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά αυτών και η ποιοτική ανάλυση του προφίλ τους αυτών οι οποίοι έχουν τέτοιου είδους συμπεριφορές, ακόμη και τα οικονομικά και κοινωνικά τους χαρακτηριστικά είναι συγκεκριμένα. Αφορούν την ελάχιστη μειοψηφία. Δεν είναι συμπτωματικό.Βγήκε η μητέρα της 24χρονης και μου μεταφέρθηκε ότι είπε ότι δεν υπάρχει κορονοϊός. Επιφυλάσσομαι, αλλά όλο αυτό το μικρό κίνημα που προσπαθεί να δημιουργηθεί αμφισβήτησης αυτού που συμβαίνει παγκόσμια αν μη τι άλλοο καθένας η απάντηση είναι η δική μας συμπεριφορά, να συνεχίσουμε με υπομονή, επιμονή, κερδίζουμε τη μία μάχη μετά την άλλη. Η Πολιτική Προστασία είναι για να μπορέσει να κρατήσει τη χώρα ασφαλή, με μικρές μεγάλες αρρυθμίες που υπάρχουν χρόνια στο σύστημα προσπαθούμε καθημερινά.Αν η ερώτηση είναι αν έχουμε τον έλεγχο, η απάντηση είναι ναι, κατηγορηματικά, έχουμε τον απόλυτο έλεγχο. Γιατί βασιζόμαστε πέρα και πάνω απ' οτιδήποτε άλλο στους ανθρώπους που γνωρίζουν καλύτερα από εμάς" είπε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός.Δείτε το βίντεο από την ΕΡΤΔυναμίτης - Ειδήσεις You might also like: