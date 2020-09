Στο πόδι σηκώθηκε ολόκληρος ο ευαίσθητος Μύρτος Ιεράπετρας Κρήτης, στην είδηση ότι η ηρωική Φρεγάτα "Λήμνος", που "σιδέρωσε" πρόσφατα το "Kemal Reis" (δείτε εδώ),...







στεκόταν στα ανοιχτά, όπως και άλλα πλοία του Στόλου, με τα πληρώματα να μην έχουν ξεμπαρκάρει και να βρίσκονται σε επιφυλακή επί έναν ολόκληρο μήνα!

dunamitis

Οι κάτοικοι "τρελάθηκαν" από την χαρά τους και γεμάτοι ενθουσιασμό, συγκίνηση και περηφάνια, έτρεξαν να προσφέρουν αυθόρμητα ό,τι καλύτερο είχαν στα μαγαζιά τους: ταψιά με φαγητά, σουβλάκια, θαλασσινά, πίτσες και γλυκά κάθε είδους, αλλά και μπόλικα νερά, για να 'χουνε να πίνουνε ως την Πόλη και την Αγια-Σοφιά!Τα φόρτωσαν αστραπιαία σε φουσκωτά, όπως του Νίκου Λαμπράκου και καϊκια όπως του Καπετάν Νεκτάριου Κουγιουμτζάκη (βίντεο) και έτρεξαν στα "ξύλινα τείχη" της Ελλάδος!Τα άγγιξαν με δέος και καμάρι και ανέβασαν στο έκπληκτα πολεμικά μας και "του πουλιού το γάλα", συγκινώντας πληρώματα και Κυβερνήτες! Τα ίδια έκαναν και προχθές για την Φρεγάτα "Ψαρά" και όλους αυτούς που φυλάνε "Σαλαμίνες"!Μπράβο στους Κρητικούς μας...όλοι οι Έλληνες μια Γροθιά !!!Δυναμίτης - Ειδήσεις You might also like: