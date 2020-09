dunamitis

Μαρία Κατηρτζίδου- Θα σ'αγαπώ μέχρι τέλους (Official Music Video) Μουσική: Νίκος Πατρής- Μαρία ΚατηρτζίδουΣτίχοι: Μαρία Κατηρτζίδου Κιθάρες: Νίκος Πάτρης - Λευτέρης ΜπουκλαςΚιθάρα ηλεκτρική: Γιώργος ΑμανατίδηςΠιάνο: Γιάννης ΤσιουπλήςΜπάσο: Μαρία ΨωμιάδουΝτραμς: Νίκος ΣοπογλουPercussions: Διονύσης ΠατρήςΕνορχήστρωση: Νίκος Πατρής Μίξη: Γιάννης ΠαρλαπάνοςΗχογράφηση: Pink studios KateriniMastered by: Γιώργος ΜίγκαςΒίντεο: Βαγγέλης ΠόδαςΈνα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια Παπαγεωργίου για την παραχώρηση του χώρου Ευχαριστώ πολύ και το Στούντιο Ομορφιάς Στέλλα Καλαιτζη και τη Μιράντα ΤσιτουριδουΣτίχοι Χάνομαι στα δυο σου τα μάτια Και αφήνω στενά μονοπάτια Να περνάς και να αφήνεις σημάδια μες την καρδιά Έχω εγώ εσένα μαζί μου και εφιάλτης είναι η σιωπή μουΠου δεν μπορώ να σου πω Σ'αγαπώΑκούω το όνομα σου και κλείνω την πόρτα μπροστά σουΦοβάμαι μήπως σε χάσω για μια ακόμη φοράΔεν απαντάω στις κλήσεις, γιατί ξέρω θα αργήσειςΝα μ'αγαπήσεις όπως σ'αγάπησα εγώ θα σ'αγαπάω μέχρι τέλους η καρδιά μου σου ανήκει και τέλοςΔεν υπάρχει λόγος να φύγω ποτέ απ' εδώ Λιώνω μόνο μ'ένα σου χάδι η καρδιά μου είναι σε παύση Κάθομαι μέρες και νύχτες μονάχη μέχρι να 'ρθειςΑκούω το όνομα σου και κλείνω την πόρτα μπροστά σουΦοβάμαι μήπως σε χάσω για μια ακόμη φορά Δεν απαντάω στις κλήσεις, γιατί ξέρω θα αργήσειςΝα μ'αγαπήσεις όπως σ'αγάπησα και εγώ