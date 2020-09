2020-09-06 12:39:38

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Λάρισα το βράδυ του Σαββάτου και ειδικότερα στην γέφυρα του Αλκαζάρ.



Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι... στιγμής συνθήκες, με το ένα εξ αυτών μετά την σύγκρουση να προσκρούει πάνω στην γέφυρα, παρασύροντας δύο πεζούς.



Σύμφωνα με το onlarissa.gr, τα δύο άτομα εκτοξεύθηκαν στον αέρα και έπεσαν κάτω από την γέφυρα από 20 περίπου μέτρα ύψος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για δύο νεαρά άτομα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι 15 και 16 ετών.



Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, περιπολικά της αστυνομίας και η Πυροσβεστική, ενώ τα δύο άτομα μετά την πτώση μεταφέρθηκαν σε βαριά κατάσταση με κατάγματα στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.



