Φιλικά ή όχι, ήρθε η ώρα να μάθουμε τί έγινε backstage !Εξασφαλίσαμε υλικό από τα γυρίσματα του βιντεοκλίπ για την νέα δισκογραφική δουλειά της Νικολέτας Κωνσταντινίδου, Φιλικά !



Η Νικολέτα δίνει πνοή με την ερμηνεία της σε ...μία ερωτική μπαλάντα σε στίχους και μουσική του Δημήτρη Καπετανάκη.



Παρτενέρ της στο βίντεοκλίπ ο γνωστός κι αγαπημένος μας ηθοποιός Κώστας Κόκλας, που με την ερμηνεία του απογειώνει το αποτέλεσμα και μας καλεί να το αναζητήσουμε στις αθηναϊκές πίστες του χειμώνα !



Στίχοι-Μουσική : Δημήτρης Καπετανάκης



Φιλική συμμετοχή:Κώστας Κόκλας



Σκηνοθεσία-Director:Danny Ntarlas



Ενορχήστρωση-Παραγωγή:Χρήστος Ρουπακιάς



Φωτογραφία εξωφύλλου:Alexander Karmios



Το τραγούδι κυκλοφορεί από την Music Mirror σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες.



ΔΕΙΤΕ video clip



