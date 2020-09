dunamitis

Αδιανόητο να πωλούνται στην Τουρκία όπλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον μαςΧάδι για τον Ερντογάν οι κυρώσεις του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών σύμφωνα με τον Ευρωβουλευτή Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος ...ζήτησε νέο εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία, κατά τη συζήτηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Μ. Βαρβιτσιώτη στην Επιτροπή Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.Εκπροσωπώντας την ευρωομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε στους Ευρωβουλευτές την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο με μια Τουρκία που «καταπατά τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών της ΕΕ, έχει άμεση εμπλοκή στον εμφύλιο στη Λιβύη, έχει εργαλειοποιήσει τον ανθρώπινο πόνο του προσφυγικού ζητήματος, θέλοντας να κερδίσει γεωπολιτικά οφέλη,» ενώ επιπλέον προκαλεί μετατρέποντας την Αγία Σοφία, ένα μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε τζαμί.Όσον αφορά τις προταθείσες κυρώσεις από το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε έκπληκτος που η Ελληνική κυβέρνηση είναι ευχαριστημένη, χαρακτηρίζοντάς τες «χάδι για τον Ερντογάν». Υπενθυμίζοντας ότι πέρυσι στις 14 Οκτωβρίου για το θέμα της παράνομης εισβολής στη Συρία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε προτείνει να υπάρξει εμπάργκο όπλων των ευρωπαϊκών κρατών προς την Τουρκία, ερωτά «γιατί δεν προτείνει το ίδιο και σήμερα όταν προκαλεί και παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών.- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».Σε αυτή την κατεύθυνση, ενημέρωσε τον Αναπληρωτή Υπουργό ότι η Σοσιαλιστική Ομάδα, προχώρησε στην κατάθεση Τροπολογίας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης να παρουσιάσει πρωτοβουλία για την επιβολή εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία. «Δεν μπορεί να φοβούνται οι Έλληνες πολίτες ότι ευρωπαϊκά όπλα που πωλούνται στην Τουρκία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον μας. Αυτό είναι αδιανόητο και πρέπει να σταματήσει».Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε από τον κ. Βαρβιτσιώτη και την κυβέρνηση, να συζητήσει το θέμα της νέας ειδικής σχέση ΕΕ Τουρκίας καθώς « η Ευρωπαϊκή προοπτική είναι μια χίμαιρα,» τονίζοντας ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε έναν γόνιμο διάλογο, ώστε αυτή η ειδική σχέση, που θα βασιστεί στην αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης, να εμπεριέχει αυτοματοποιημένες οικονομικές κυρώσεις όταν καταπατά ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της, ή παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών χωρών.