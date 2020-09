2020-09-13 00:16:29

Ακόμη ένα Κύπελλο Ελλάδας στα χέρια των παικτών του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγυρίζουν το 18ο νταμπλ στην ιστορία τους.



Ο Ολυμπιακός ήταν θριαμβευτής στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς σήκωσε το τρόπαιο στο Πανθεσσαλικό.



Το τρόπαιο στους Πειραιώτες, έδωσε ο Δημήτρης Αγραφιώτης του Ολυμπιακού. Ουδείς από την ΕΠΟ βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο να δώσει την κούπα στον Ολυμπιακό!



Δείτε την απονομή



Δυναμίτης - Ειδήσεις You might also like:

dunamitis

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ