Το ενδιαφέρον των gamers μονοπώλησε την τελευταία εβδομάδα η ανακοίνωση των Nvidia Ampere καρτών γραφικών και όχι άδικα, καθώς οι επιδόσεις των νέων καρτών δείχνουν εντυπωσιακές. Φαίνεται ότι τώρα είναι η σειρά της AMD να ξεκινήσει τον δικό της διαφημιστικό κύκλο που θα ολοκληρωθεί με την κυκλοφορία των αναμενόμενων καρτών αρχιτεκτονικής RDNA2, Radeon RX 6000 ή αλλιώς "Big Navi".H ΑΜD επέλεξε να κρύψει ένα "πασχαλινό αβγό" σε έναν χάρτη του Fortnite, που αποκαλύπτεται με την εισαγωγή ενός κωδικού. Συγκεκριμένα, το πασχαλινό αβγό μπορεί να βρεθεί στον χάρτη "AMD Battle Arena" που έχει ειδικά σχεδιαστεί από τον χρήστη MAKAMAKES. Εντός των ορίων του νησιού, ο παίκτης χρειάζεται να εισάγει έναν κωδικό για να εμφανιστεί το εξής μήνυμα:Something Big is Coming To The AMD Battle Arena!Το πρώτο άτομο που εντόπισε το πασχαλινό αβγό ήταν η streamer που χρηματοδοτείται από την AMD, GinaDarling. Φυσικά πρόκειται για διαφήμιση που σχεδιάστηκε από την AMD, καθώς η streamer όχι μόνο έπαιζε το παιχνίδι στον σχετικό ειδικό χάρτη, αλλά ήξερε και να εισάγει τον κωδικό "6000". Ο εν λόγω κωδικός σίγουρα είναι ενδεικτικός της ονοματοδοσίας για την επικείμενη σειρά RDNA2.Εν τω μεταξύ διάφορα στελέχη της AMD έχουν ήδη αρχίσει το επικοινωνιακό παιχνίδι σχετικά με τις επερχόμενες κάρτες γραφικών όπως φαίνεται και από τα ακόλουθα tweets. Αρχικά ο Scott Herkelman (τον θυμόμαστε από την "jebaited" στρατηγική) απαντά σε κάποιον χρήστη που γράφει ότι δεν υπάρχει περίπτωση οι RDNA2 κάρτες να φτάσουν στα επίπεδα των RTX 3000. Σε άλλο tweet, ο Frank Azor, αναφέρεται στην κυκλοφορία των Ampere αππό την Nvidia, χαρακτηρίζοντας την εκδήλωση "nice".Freegr network blog- News about pc, technology.