H πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του Pop Up με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας στον Alpha. Οι συνεργάτες της εκπομπής έκαναν την πλέον απρόσμενη έναρξη με πασαρέλα! Ωστόσο, ήταν η είσοδος της Ηλιάνας που έκανε τη μεγάλη έκπληξη, αφού, στο πλαίσιο του τρέιλερ, η παρουσιάστρια προσγειώθηκε στο πλατό εξ ουρανού, κρατώντας μπαλόνια στο χέρι.



«Στο Pop Up θα βρείτε αγάπη, συναίσθημα και πάνω από όλα αλήθεια. Σιγά σιγά θα αλλάζει, θα εξελίσσεται μαζί με εσάς. Θα συζητάμε τα πάντα και περιμένουμε από εσάς την άποψή σας. Καθημερινά θα βλέπετε πολλές εκπλήξεις εδώ», είπε μεταξύ άλλων η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην έναρξη της εκπομπής.



Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μαζί με την Αφροδίτη Γραμμέλη, τη Φωτεινή Πετρογιάννη, τον Κωνσταντίνο Ντάφλο και τον Παναγή Τζωρτζάτο βάζουν άφοβα τους τηλεθεατές στην καθημερινότητά τους, κάνουν αληθινές συζητήσεις για τις προσωπικές τους εμπειρίες, τα νέα της ημέρας, την ομορφιά, τη μόδα, τη γυναίκα, την οικογένεια, τις σχέσεις. Ανατρέπουν τις καθιερωμένες συνήθειες και χρησιμοποιούν την ενέργεια και το πάθος τους αποδεικνύοντας ότι το POP UP είναι «ένα έργο σε εξέλιξη».



