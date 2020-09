dunamitis

Κλιμάκιο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ αποτελούμενο από τον Βουλευτή Αντώνη Μυλωνάκη,τον Περιφερειάρχη Βορειοανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ Καρακατσάνη Δημήτριο, τον Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη Νίκο Ζεϊμπέκη,τον Τομεάρχη Πολιτισμού Κομνηνό Γεώργιο, τον Υπεύθυνο Οργανωτικού Καραγιακά Κωνσταντίνο και τον Δεσποινίδη Δημήτριο ....πραγματοποίησε το πρωί του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου 2020 επίσκεψη στην πόλη των Γρεβενών, στο πλαίσιο περιοδείας στην Δυτική Μακεδονία.Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση για την κατάσταση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.Δείτε τις δηλώσεις του βουλευτή κ. Αντώνη Μυλωνάκη στην κάμερα του greveniotis.gr καθώς και φωτογραφικό υλικό.Δυναμίτης - Ειδήσεις You might also like: