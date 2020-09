dunamitis

Κλιμάκιο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ αποτελούμενο από τον Βουλευτή Αντώνη Μυλωνάκη, τον Περιφερειάρχη Βορειοανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ Καρακατσάνη Δημήτριο, τον Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη Νίκο Ζεϊμπέκη, τον ...Τομεάρχη Πολιτισμού Κομνηνό Γεώργιο, τον Υπεύθυνο Οργανωτικού Καραγιακά Κωνσταντίνο, την Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Σαββίδου Παρθένας (Νούλα), τον Δεσποινίδη Δημήτριο και τον πολιτευτή και συντονιστή Καστοριάς Παύλου Χρήστο επισκέφθηκε την πόλη της Καστοριάς.Η Καστοριά ήταν η τελευταία στάση της περιοδείας της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ στη Δυτική Μακεδονία με σκοπό την ενημέρωση για την κατάσταση και τα προβλήματα της ευρύτερης περιοχής.Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς του νομού, όπως:Σωματείο αστυνομικών ΚαστοριάςΣύλλογο ξενοδόχων ΚαστοριάςΣύλλογο καταλυμάτων ΚαστοριάςΣύλλογο ξενοδόχων Δυτ.ΜακεδονίαςΕμπορικό σύλλογο ΚαστοριάςΣύλλογο καταστημάτων εστίασης ΚαστοριάςΣύνδεσμο γουνοποιών Καστοριάς Προφήτης ΗλίαςΑγροτικό συνεταιρισμό ΚαστοριάςΑγροτικό σύλλογο Πενταβρύσουόπου κατατέθηκαν οι προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για την ανάπτυξη, βελτίωση και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του νομού.Ακούστε τη συνέντευξη που παραχώρησε στον KastoriaFM ο Συντονιστής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ Καστοριάς Παύλου Χρήστος:Δυναμίτης - Ειδήσεις You might also like: