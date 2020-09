dunamitis

Τι λένε στο protothema.gr οι συνάδερφοι του διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής - Τον αυτόχειρα βρήκε νεκρό στο σπίτι του η πρώην σύζυγός τουΣυγκλονισμένος είναι ο ιατρικός κόσμος της Μαγνησίας από την... είδηση της αυτοκτονίας του Διευθυντή Καρδιολογικής Κλινικής του «Αχιλλοπούλειου» νοσοκομείου, Αλέξανδρου Δούρα.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τον αυτόχειρα βρήκε νεκρό στο σπίτι του η πρώην σύζυγός του, η οποία τον αναζητούσε αρκετές ώρες νωρίτερα.Οι συνάδελφοί του, αδυνατώντας να πιστέψουν το τραγικό τέλος που έδωσε στη ζωή του ο Αλέξανδρος Δούρας, μιλούν στο protothema.gr και κάνουν λόγο για έναν δραστήριο άνθρωπο και εξαιρετικό γιατρό, ο οποίος αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα με αποτέλεσμα τον τελευταίο καιρό να παίρνει αναρρωτικές άδειες από την εργασία του, αλλά δεν είχε αντιληφθεί κανείς τις τάσεις αυτοκτονίας του.Ο πρόεδρος του συλλόγου ιατρών στο Αχιλλοπούλειο νοσοκομείο Βόλου Παύλος Μαλινδρέτος μίλησε στο protothema.gr.«Συχνά πυκνά έλειπε από το νοσοκομείο με αναρρωτική άδεια, αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα αλλά πραγματικά δεν περιμέναμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Σαφώς και ξαφνιαστήκαμε με την είδηση της αυτοκτονίας του, μπορεί κάποιες στιγμές να έδειχνε στεναχωρημένος αλλά δεν αντιληφθήκαμε ποτέ ότι ένα τόσο δραστήριο άτομο θα μπορούσε να έχει τάσεις αυτοκτονίας. Ήταν πραγματικά ένας εξαιρετικός γιατρός και μάλιστα από τους καλύτερους που έχουν περάσει από το νοσοκομείο μας.Ήταν ένας πολύ δραστήριος άνθρωπος και συμμετείχε στην ανάπτυξη του τμήματός του ενεργά και επίσης είχε θεσμική θέση και ασχολείτο με τα πολιτικά δρώμενα. Πραγματικά έχουμε συγκλονιστεί όλοι με το τραγικό τέλος που έδωσε στη ζωή του», λέει στο protothema.gr ο Παύλος Μαλινδρέτος.Ο Αλέξανδρος Δούρας σε συνέντευξή του το 2018