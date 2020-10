Ο κύβος ερρίφθη και το Just The 2 Of Us, το σόου που ενώνει επαγγελματίες τραγουδιστές με πρόσωπα της showbiz, ξεκινά απόψε στις 21.00. Λίγο πριν το πρώτο live το δελτίο ειδήσεων του Open είχε σύνδεση με τον παρουσιαστή του σόου Νίκο Κοκλώνη.

Ο ίδιος μίλησε για όλες τις προετοιμασίες και το πόσο αναβαθμισμένη είναι η φετινή ομάδα των παικτών ενώ αποκάλυψε και τον συνθέτη που θα βρίσκεται σόου και που τις τελευταίες μέρες ήταν επτασφράγιστο μυστικό.

Ο λόγος για τον Γιώργο Θεοφάνους, ο οποίος δεν θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή, αλλά σε ένα διαφορετικό ρόλο. Σε προηγούμενες συνεντεύξεις του ο Νίκος Κοκλώνης είχε αναφέρει ότι ο μουσικός που θα ενταχθεί στο σόου θα βοηθά στην επιλογή των κατάλληλων τραγουδιών για τους συμμετέχοντες.

