2020-10-18 23:49:22

Την αύξηση της θητείας στον στρατό ξηράς στους 12 μήνες προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, με το μέτρο να αναμένεται ότι θα ισχύσει σύντομα.



Μιλώντας σε.. δημοσιογράφους από τη Θάσο, ο κ. Παναγιωτόπουλος σημείωσε ότι θα ενισχυθεί ο στρατός στον Έβρο, τόσο με προσλήψεις επαγγελματιών οπλιτών και την αύξηση των σπουδαστών των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και με την έλευση περισσότερων στρατευσίμων στο πλαίσιο της αύξησης της στρατιωτικής θητείας στους 12 μήνες «η οποία θα γίνει σύντομα».



«Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία είναι ισχυρές και διασφαλίζουν τις συνθήκες, ώστε οι Ένοπλες Δυνάμεις να προστατεύουν την εδαφική κυριαρχία της χώρας και τα κυριαρχικά της δικαιώματα δημιουργώντας ισχυρή αποτροπή έναντι κάθε επιβουλής», ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Με τον δεδομένο σχεδιασμό για προσλήψεις επαγγελματιών οπλιτών, έλευση περισσότερων στρατευσίμων, από την αύξηση της θητείας στους 12 μήνες που θα γίνει σύντομα και την αύξηση των σπουδαστών των παραγωγικών σχολών που βγάζουν τους αξιωματικούς στο στρατό ξηράς, την πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό, είναι δεδομένο ότι θα έρθουν περισσότεροι στον Έβρο να υπηρετήσουν», πρόσθεσε ο κ. Παναγιωτόπουλος.



Δυναμίτης - Ειδήσεις You might also like:

dunamitis

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ