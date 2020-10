2020-10-28 11:01:24

Είναι η πρώτη φορά που ένα μουσικό βίντεο από τη δεκαετία του '90 από έναν σόλο καλλιτέχνη έφτασε σε αυτό τον αριθμό ορόσημο του YouTube Η επιτυχία της Whitney Houston "I Will Always Love You" έχει επίσημα φτάσει το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube .



Ωστόσο είναι το τέταρτο μουσικό βίντεο της δεκαετίας του '90 που καταφέρνει να φτάσει ένα δισεκατομμύριο προβολές, μετά το "Rain Rain" των Guns N 'Roses, το "Smells Like Teen Spirit" των Nirvana και το "Zombie" των The Cranberries.



Η Dolly Parton έγραψε αρχικά το "I Will πάντα Love You" το 1973, αλλά βρήκε τεράστια επιτυχία το 1992 όταν το Χιούστον ηχογράφησε για το soundtrack "The Bodyguard".



Η έκδοση της Γουίτνεί Χιούστον "I Will Always Love You" κέρδισε τα βραβεία για το Record of the Year και την καλύτερη γυναικεία ποπ φωνητική παράσταση στα 36α Grammy Awards το 1994, ενω πέρασε 14 εβδομάδες στο Νο. 1 στο Billboard Hot 100.

