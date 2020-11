Το Xbox Series X είναι μια καλά σχεδιασμένη κονσόλα με μια ισχυρή λύση ψύξης. Ακόμα και με ειδικό υλικό και λογισμικό, το σύστημα επόμενης γενιάς θα εξακολουθεί να ζεσταίνεται όταν παίζετε απαιτητικά παιχνίδια.

Σύμφωνα με τις τελευταίες θερμικές δοκιμές από το Digital Foundry, το Xbox Series X μπορεί να φτάσει έως και 62C θερμοκρασίες όταν παίζει το Gears 5 σε συγκεκριμένες ακολουθίες. Όλα εξαρτώνται από το πόσο ηλεκτρικό ρεύμα αντλείται. Χάρη στη δυναμική κλιμάκωση ανάλυσης του Gears 5, η GPU πιέζεται αρκετά για να επιτρέψει υψηλότερη απόδοση, όπως εγγενές 4K με ray tracing και ρυθμίσεις γραφικών που υπερβαίνουν τις ρυθμίσεις του PC Ultra. Όσο πιο απαιτητικό είναι το παιχνίδι, τόσο περισσότερη δύναμη χρειάζεται και τόσο περισσότερη θερμότητα παράγεται.

Για να διαπιστώσει πόσο μπορεί να ζεσταθεί το Series X, το Digital Foundry βρήκε ένα σημείο στο Gears 5 που αντλούσε 205W ισχύος κονσόλας και μέτρησε τις θερμοκρασίες με μια κάμερα FLIR κατά τη διάρκεια της ακολουθίας του παιχνιδιού. Η κονσόλα τραβά αέρα από κάτω και εξάγει τον ζεστό αέρα από την κορυφή μέσω ενός τεράστιου ανεμιστήρα 130 mm.

Η κονσόλα παραμένει σε θερμοκρασία δωματίου (περίπου 22C) στο κάτω μέρος και κοντά στον οπτικό δίσκο και οι οπίσθιοι αεραγωγοί ανεβαίνουν λίγο στους περίπου 44C. Οι αεραγωγοί στην κορυφή φτάνουν στους περίπου 62C όταν το PSU φτάνει περίπου στο 65% της συνολικής τροφοδοσίας 315W της κονσόλας.

Το Series X εκπέμπει περίπου 20-30% περισσότερη θερμότητα από ένα Xbox One X, το οποίο είναι λογικό δεδομένης της απόκλισης ισχύος (το One X έχει 245W PSU, ενώ η σειρά X 315W). Η σειρά X είναι επίσης πολύ πιο απαιτητική από το One X καθώς τα υποσυστήματα GPU, CPU, RAM και PCIe 4.0 SSD είναι πιο απαιτητικά σε ισχύ.

Λάβετε υπόψη ότι το Gears 5 δεν δημιουργήθηκε για να ωθήσει τα υποσυστήματα CPU και GPU της σειράς X στα όριά τους. Είναι πιθανό αποκλειστικά παιχνίδια επόμενης γενιάς να ωθούν τα όρια ακόμη περισσότερο, αντλώντας περισσότερη ισχύ και να αυξήσουν τις θερμοκρασίες της κονσόλας.

