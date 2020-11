2020-11-17 22:19:15

Δείτε τι δήλωσε στην Βουλή, ο βουλευτής του κόμματος,



Νίκος Καραθανασόπουλος. Δυναμίτης - Ειδήσεις You might also like:

dunamitis

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ